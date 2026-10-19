IZLOŽBE UZ ORFELINOVU MOLITVU: U "Domu Ocića" u Dalju održana dvanaesta po redu "Jesen u Edrabovu"

Dvanaesta po redu međunarodna manifestacija "Jesen u Erdabovu", održana je u "Domu Ocića" u Dalju, a tokom dva dana publika je imala priliku da poseti dve izložbe, pogleda pozorišnu predstavu, upozna se sa novim izdanjem knjige Zaharije Orfelina i uživa u koncertu ruske i srpske muzike.

privatna arhiva

U tom, sad već dobro utemeljenom centru kulture, Udruženje "Đorđe Ocić" ljubiteljima umetnosti je priredilo raznovrsnu ponudu kvalitetnih kulturnih sadržaja, a na prvoj izložbi predstavljen je deo likovnih radova umetnika Ljubomira Vujaklije, koje čuvaju članovi porodice Ocić, najpre Časlav Ocić, akademik i brat Đorđa Ocića.

Kako nam objašnjava Dejana Ocić, predsednica Udruženja koje nosi ime po njenom ocu Đorđu, njen stric akademik Časlav Ocić je sa slikarom Ljubomirom Vujaklijom drugovao još od gimnazijskih dana u Osijeku, pa otud i naziv izložbe "Vujaklija kod Ocića - prijateljstvo iz gimnazijskih dana". Izložba je prikazana u Galeriji "Olajnica" koja je nekada bila porodična uljara, a sada je prenamenjena u izložbenu galeriju.

- Kad se nasleđe prihvati, s jasnim uputstvima dobijenim od predaka ideje ne moraju da se traže već one same naviru - kaže nam Dejana Ocić. - Ostvarenju tih ideja svakako pomaže vizija za usmeravanje tog nasleđa, ali one se postižu najviše zahvaljujući prijateljima. U ovom slučaju, zahvalnost za pomoć u realizaciji izložbe dugujem najpre svom stricu i akademiku Časlavu Ociću, na ustupljenom materijalu iz kolekcije, kao i na podeljenom ličnom sećanju, zatim Ljiljani Lazić, kustosu i poznavaocu rada Ljubomira Vujaklije, na datom tekstu i korisnim savetima, kao i umetnikovoj porodici, pre svega, Milošu Vujakliji, sinu, na srdačnoj komunikaciji i odobrenju.

Ime izvedeno iz tri toponima Manifestacija "Jesen u Erdabovu" koncipirana je 2014. godine, na naučnom skupu "Povratak u Erdabovo", kada je u Kulturno-naučnom centru "Milutin Milanković" predstavljeno književno delo i ličnost književnika Đorđa Ocića. Manifestacija je nazvana po Ocićevom literarnom toponimu izvedenom od naziva njegovih zavičajnih mesta: ERdut-DAlj-BOrovo-VukOvar. Manifestacija je održana uz pokroviteljstvo Opštine Borovo, Opštine Erdut, Mesnica "Bođirković" i Osječko-baranjske županije.

Druga izložba u "Olajnici" deo je projekta "Spomen-tkanja od reči", a sačinjena je od vizuelnih prikaza nekoliko citata iz knjiga Đorđa Ocića. U sklopu ove manifestacije ti citati izloženi su na dvorišnom zidu Biblioteke "Doma Ocić", što je druga značajna prostorija u ovoj kući, načinjena od ranije štale. Planirano je da se ti citati ubuduće rasporede u sklopu drugih izložbenih eksponata ovog "živućeg muzeja", te da se od njih načine i spomen-slike koje će budući posetioci moći da ponesu kao književni suvenir iz ovog neobičnog muzeja.

Na manifestaciju Jesen u Erdabovu u Dalj su stigli i "Artisti" iz Beograda, a mladi umetnici, osim talenta, doneli su i ogromnu scenu i rekvizite, humor i dobro raspoloženje. Oni su izveli scenu iz predstave "Zajednički stan", Dragutina Dobričanina Gute.

- Bilo je zaista odlično, pa iako nismo prvi put igrali pod otvorenim nebom, ovde u dalju nebo je posebno, ipak je pod njim odrastao Milutin Milanković - rekao je glumac Nemanja Puvača. - Ovo je verovatno jedno od naših najboljih gostovanja: kada igramo van uobičajene scene, na nekim drugim daskama koje život znače, stvori se i drugačija energija.

Među glumcima bila je Sofija Ristić, umetnička direktorka Pozorišne trupe "Artisti", koja je, zajedno sa sestrom Isidorom, rediteljski kreirala ovu predstavu.

- Meni i sestri najvažnije je bilo da mlađim generacijama približimo nekadašnje komedije i priče, te da prikažemo kako, kroz zdrav humor, bez psovki, može dobro da se nasmeje i uživa u predstavi - istakla je ona. - Tema je zanimljiva i opisuje ličnu egzistenciju nekoliko različitih osoba koje su se našli na jednom mestu.

Na manifestaciji je predstavljena i četvrta knjiga objavljena u okviru edicije "Zrnce" koja spada u zaštitne znakove Udruženja "Đorđe Ocić" i obeležja njenog izdavačkog delovanja.

privatna arhiva Izložba slika u "Domu Ocića" u Dalju

Reč je o knjizi "Molitve" Zaharije Orfelina, objavljenoj povodom tri stotine godina od rođenja ovog znamenitog Vukovarca. Orfelinolog Borivoj Čalić, koji se bavi znamenitim ličnostima ovog kraja, prikupio je četiri Orfelinove molitve i priredio ih za ovu ediciju.

Jednu od te četiri molitve - Molitvu na početku školskog rada - pročitala je učenica Jelena Marić.

- Cela ova godina u znaku je Orfelina, budući da se navršava tri stotine godina od njegovog rođenja, i taj značajan datum za srpsku kulturu obeležava se na mnogim prostorima i na razne načine - naveo je Čalić. - Orfelinova poezija sabrana je u korice jedne knjige tek 1983. godine, a molitve nisu bile u toj knjizi. Njegove molitve otkrivane su sporo i sa velikim vremenskim odmakom. Napisao ih je četiri: Molitva roditelja, Molitva za početak školskog rada, Molitva po svršetku školskog rada i Molitva pred smrt. To su zapravo najbolje srpske molitve napisane u 18. veku i spadaju u vrhunska dela srpske književnosti tog vremena.

Manifestacija je zaokružena koncertom ruske i srpske muzike "Slovenski sentiment", u izvođenju Miloša Milojevića, soliste Narodnog pozorišta u Beogradu koga je na kalviru pratio Stefan Zekić, dirigent u Narodnom pozorištu i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Aleksandra Krtinić iz Vukovara bila im je specijalni gost, na saksofonu.