KIŠA STIŽE U OVE DELOVE SRBIJE RHMZ izdao upozorenje: Evo gde će se nebo otvoriti
NA PODRUČJU većeg dela Banata, Podunavlja, severa Šumadije i Braničeva, kao i u pojedinim delovima Beograda u naredna dva sata očekuje se slaba kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Umereno do potpuno oblačno vreme očekuje se danas u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji mestimično sa slabom kišom.
Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, u Negotinskoj Krajini umeren do jak, posle podne i uveče u skretanju na jugozapadni i južni, a na istoku u slabljenju.
Najviša dnevna temperatura biće od 12 do 17 stepeni.
(Tanjug)
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