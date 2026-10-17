KIŠA STIŽE U OVE DELOVE SRBIJE RHMZ izdao upozorenje: Evo gde će se nebo otvoriti

NA PODRUČJU većeg dela Banata, Podunavlja, severa Šumadije i Braničeva, kao i u pojedinim delovima Beograda u naredna dva sata očekuje se slaba kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Umereno do potpuno oblačno vreme očekuje se danas u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji mestimično sa slabom kišom.

Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, u Negotinskoj Krajini umeren do jak, posle podne i uveče u skretanju na jugozapadni i južni, a na istoku u slabljenju.

Najviša dnevna temperatura biće od 12 do 17 stepeni.

(Tanjug)