Društvo

KIŠA STIŽE U OVE DELOVE SRBIJE RHMZ izdao upozorenje: Evo gde će se nebo otvoriti

T.J.

17. 10. 2026. u 08:57

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NA PODRUČJU većeg dela Banata, Podunavlja, severa Šumadije i Braničeva, kao i u pojedinim delovima Beograda u naredna dva sata očekuje se slaba kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

КИША СТИЖЕ У ОВЕ ДЕЛОВЕ СРБИЈЕ РХМЗ издао упозорење: Eво где ће се небо отворити

Foto: Tanjug/Branko Lukić

 Umereno do potpuno oblačno vreme očekuje se danas u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji mestimično sa slabom kišom.

Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, u Negotinskoj Krajini umeren do jak, posle podne i uveče u skretanju na jugozapadni i južni, a na istoku u slabljenju.

Najviša dnevna temperatura biće od 12 do 17 stepeni.

(Tanjug)

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