UZ NAROD I ISTINU OD PRVE DO POSLEDNJE STRANE: "Večernje novosti" danas proslavile 73. rođendan (FOTO)

"VEČERNjE novosti" su danas obeležile 73. rođendan! Tradicionalno, kao i svakog 16. oktobra, u redakciji našeg lista na svečanosti su bili vlasnik Boban Rajić, direktor Kompanije Olivera Anđelković, glavni i odgovorni urednik Milorad Vučelić, zaposleni i gosti da zajedno, još jednom, obeleže značajnu godišnjicu postojanja našeg lista.

FOTO: Arhiva novosti

Kao i prethodnih decenija, našim najuspešnijim kolegama koji su se istakli svojim radom uručena su priznanja, ali i onima koji u "Večernjim novostima" neprekidno rade 10, 20 i 30 godina.

Za rođendan "Večernjih novosti" stigle su i mnogobrojne čestitke od crkvenih velikodostojnika, uglednih ljudi iz društvenog, političkog i javnog života Srbije i regiona. Patrijarh srpski Porfirije u čestitki je, između ostalog, naveo da su "'Večernje novosti' dostojan hroničar svoga vremena, da prepoznaju teme od suštinskog značaja" kao i da "uvek imaju mesta za duhovnost i glas Crkve".

Mitropolit bački Irinej napisao je da je naš list na "braniku vere i nacije, ali uvek u službi pravde, istine i ljubavi, na svetosavskom i vidovdanskom putu služenja srpskom stanovništvu", dok je Aleksandar Vučić u čestitki naveo da su "'Novosti' uspele da istraju na jedinom ispravnom putu afirmacije nacionalnih i patriotskih vrednosti onda kada je to bilo najteže, ali i najpotrebnije".

Foto: Novosti

Upravo ove reči bile su inspiracija i našem glavnom i odgovornom uredniku Miloradu Vučeliću koji je, obraćajući se na svečanosti u redakciji, istakao da takav put nikada nije lak i jednostavan i da je on često trnovit i vijugav.

- Dobro znam ove ljude koji su nam uputili čestitke, od patrijarha pa do Matije Bećkovića, Irineja Bulovića, Aleksandra Vučića, do Đorđa Sladoja, ruskog ambasadora Bocan-Harčenka i njihove reči su iskrena priznanja, jer oni po običaju nepraznoslove - poručio je Vučelić. - Mi imamo teškoće u svom radu, velike, mada nije ovo vreme da se govori o teškoćama, ali ih treba pomenuti. Nikad ovaj novinarski posao nije bio naročito plaćen, ni naročito favorizovan, ali je bio znatno više cenjen. Novinarska profesija nekad je bila na mnogo višem nivou nego što je to danas. Nažalost, danas je ova profesija ozbiljno ugrožena, nepismenošću, i pretvorila se u režiranje tuđih izloga.

Vučelić je poručio i da se nada da ćemo uspeti da očuvamo novinarsku profesiju, da ćemo "podići ponovo njenu privlačnu moć" i da će biti više pismenih novinara, onih koji čuvaju svoj jezik, paze šta pišu i "ne odišu svojim ekstremističkim prostaklucima ili nečim drugim, čega je prepuno naše novinarstvo kao i nepismenošću koja je flagrantna".

- Ako se držimo svoje profesije, svojih elementarnih znanja, svog karaktera i postojanosti, a to svi imamo i treba da imamo, u tome je značaj ovog našeg 73. rođendana - poručio je Vučelić. - Sećamo se i svih velikih ljudi koji su radili i ponikli ovde, kao što je bio Slobodan Glumac, svih urednika, pisaca... Da ponovim već poznate reči, mi imamo jednu prednost u "Novostima", jer na ramenima predaka bolje se vidi. Pa tako i mi imamo tu privilegiju, a ta privilegija ujedno je i obaveza da ih budemo dostojni.

FOTO: Arhiva novosti

Tradicionalno su uručene godišnje i jubilarne nagrade našim kolegama. Laureatima su ih uručili direktor Kompanije "Novosti" Olivera Anđelković i glavni urednik Milorad Vučelić. Najvažniju nagradu u životu novinara "Večernjih novosti", koja nosi ime našeg prvog urednika Slobodana Glumca, ove godine je dobila dugogodišnji urednik beogradske rubrike Lidija Zečević.

Svoj put u "Novostima" započela je 2004. i radila je u skoro svim rubrikama. Osim brojnih tekstova koje je napisala, njen doprinos ogleda se i u generacijama koje su pored nje stasavale. Tokom karijere izveštavala je sa ratišta u Istočnoj Slavoniji, sve do zauzimanja Vukovara. Od tada do danas menjale su se redakcije, vremena, teme i izazovi, ali ne i ono po čemu je Lidija prepoznatljiva: ozbiljnost, istrajnost i osećaj za pravu novinarsku priču.

Bogut sa nama ravno 50 godina Foto: Novosti PRIZNANjA našim kolegama za 10, 20 i 30 godina rada pod krovom "Novosti" uručila je direktor Olivera Anđelković. Za deset godina kontinuiranog rada u "Novostima" dobile su ga Sofija Barbir i Dragana Radojević. Za dve decenije Jovana Vasić, Dragana Pilipović, Nemanja Mucović, Branislava Stefanović i Predrag Stojković, a za 30 godina staža u našem listu priznanja su uručena Veliši Kadiću, Biljani Radivojević, Igoru Marinkoviću, Dejani Petković, Milanu Đorđeviću, Zoranu Milićevu, Srđanu Barcu i Oliveru Vrcelju. Ove godine uručeno je i jedno posebno priznanje - Draganu Bogutoviću Bogutu (na slici) za pola veka rada u "Večernjim novostima".

Priznanje za izuzetne novinarske rezultate pripalo je uredniku rubrike kulture Branislavu Đorđeviću. On je tokom karijere uradio mnoge intervjue sa domaćim i svetskim poznatim i priznatim piscima, a posebnu pažnju posvećuje kulturnom dodatku "Novosti", koji izlazi utorkom, a među poslenicima kulture je izuzetno cenjen.

Nagradu za ekskluzivan sadržaj dobila je Marija Stevanović, autor serijala "U stroju", koji se upravo prikazuje na televiziji Newsmaks Balkans. Marija je sa ekipom prešla više od 15.000 kilometara, snimala na više od 50 lokacija i stvorila 26 epizoda serijala.

Foto: Novosti

Za istaknutog člana redakcije digitalnih platformi nagrađen je Marko Kolašinac. Gotovo da nema novog puta, velikog infrastrukturnog gradilišta ili važnog projekta koji nije zabeležio i približio čitaocima.

Priznanje za najboljeg novinara-dopisnika pripalo je Dragani Zečević. Ona je oduvek nadaleko poznata i priznata. Formalno je dopisnik iz Kuršumlije, ali njen novinarski zadatak odavno prevazilazi granice jednog grada. KiM, prostor gde je rođena i sa kojeg je izbegla, postali su njeno najteže, ali i najdublje profesionalno odredište.

Foto: Novosti

Tamo se vraća iznova, svesna da je njeno prisustvo važno, da postoje ljudi čiji se glas teško čuje i čije sudbine ne smeju da ostanu izvan stranica "Novosti". I danas beleži dramatične događaje na jezeru Gazivode, hapšenje i progon Srba...

Najbolji ovogodišnji honorarni saradnik je Maša Jakovljević. Ono što joj se poveri završi pouzdano i na vreme. Ali, ono što je izdvaja nije samo sposobnost da odgovara na zadatak. To je ono mnogo dragocenije - inicijativa, radoznalost i ideje. Za rad u tehničkoj redakciji nagrađen je Dejan Filipović, koji istom snagom i zamahom, kao i pre tri decenije kada je bio početnik, kreira strane od prve do poslednje sa istim žarom.

U kategoriji pravnih, kadrovskih i opštih službi priznanje je dobila Dragana Radojević, nenametljiva a neophodna, naizgled mala, a zapravo tako velika, važna je karika koja povezuje ljude, generacije i različite naravi.

FOTO: Arhiva novosti

Direktor marketinga Marina Filipčev dobila je priznanje za sektor marketinga i prodaje. Njena posebna vrednost je i u načinu na koji vodi svoj tim - oslanjajući se na znanje i iskustvo, podstičući inicijativu i čuvajući međusobno poverenje i osećaj da niko nije sam pred izazovom. U sektoru računovodstva priznanje je uručeno Vesni Bocić, koja je dugogodišnji rad u "Novostima" obeležila odgovornošću, preciznošću i posvećenošću poslu.

Foto: Novosti

LIDIJA ZEČEVIĆ: Poseban osećaj pripadnosti

NAKON što je primila nagradu za životno delo "Slobodan Glumac", Lidija Zečević se emotivnim govorom obratila kolegama i okupljenima:

- Moj prvi sektor bio je Univerzitet u Beogradu i podrazumevao je i da je moj i Univerzitetski komitet, telo koje je donosilo najvažnije političke odluke krajem osamdesetih. Tu sam negde na svojoj koži osetila moć politike, relativnost već pomenute istine i počela da tragam za formom kojom ću čitaocu reći šta je iza kulisa i kad to iz bilo kojih razloga nije zgodno. Ta potraga nije prestala do danas. Poslednjih 10 godina uživam u radu sa više generacija mladih. "Novosti" su mi, osim profesionalne nadogradnje, pružile poseban osećaj pripadnosti, što zauvek greje moje srce. Verujem da se za slavno ime "Večernjih novosti" vredi boriti i bilo bi značajno da mladi koji ovde rade to znaju i ne zaboravljaju. Kao i da ne odustaju od potrage za formom u kojoj će reći "ono što nije zgodno", jer će uvek biti onih kojima ne odgovara šta je i kako napisano rečeno, preneto...

- Ja sam od onih koji veruju da će uvek postojati čitaoci, kako se sada kaže, printa. Želela bih da "Večernje novosti" opstanu i zadrže svoj 73 godine dug uticaj na naše društvo, kao i da elektronski sadržaj "Novosti" pobedi u tržišnoj utakmici, koja ih sigurno očekuje u budućnosti, kao i njihove kolege u svetu.