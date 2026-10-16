LAGANA ŠETNJA DO BUDŽETA I ČUVENIH BEOGRADSKIH FAKULTETA: Gimnazija "Sveti Sava" iz Požege školuje izuzetno nadarenu decu

Nevelika varošica na zapadu Srbije, u čijoj je okolini rođen knjaz Miloš, ali i čuvena šljiva "požegača", ne treba da brine za svoju budućnost, jer hodnicima gimnazije "Sveti Sava" u Požegi hodaju briljantni đaci čiji uspesi ovu školu stavljaju na sam vrh liste najboljih srpskih gimnazija.

Privatna arhiva

Požeška omladina briljira na najprestižnijim beogradskim fakultetima - svih 32 maturanata prirodno-matematičkog smera ovdašnje gimnazije ove godine upisalo je državne fakultete, a 90 odsto njih "upalo" je na budžet, što znači da su zauzeli mesta na vrhu upisnih lista. Najviše ih je primljeno na Elektortehnički fakultet, njih desetoro. Zatim sledi Fakultet organizacionih nauka na kome će studirati šestoro akademaca, ali ima ih i na arhitekturi, mašinstvu, fizici, matematici...

Ovi studenti koji su pre nekoliko dana po prvi put ušli u prostrane amfiteatre beogradskih hramova znanja, poručuju da su tako veliki uspeh postigli zahvaljujući - zajedništvu.

- U školi nas nema mnogo, ali svi smo tu, zajedno. Svi pomažemo jedni druge i to je bila najveća pomoć za upis na fakultete i razlog zbog koga smo postigli tako dobre rezultate - ponosno ističu dojučerašnji maturanti požeške gimnazije.

Da ovakvi uspesi nisu slučajnost, poručuje direktor Ivan Draškić koji ističe da ovo nije rezultat jedne generacije, jednog odeljenja ili nekoliko meseci priprema za prijemni ispit.

- Ovo je posledica kontinuiranog rada učenika i nastavnika i jedne kulture škole koja se godinama gradi - ističe Draškić za naš list. - Uspeh na prijemnom ispitu ne počinje pripremom u četvrtom razredu. On se gradi od prvog dana školovanja kroz kvalitetnu redovnu nastavu, dodatni rad, pripremnu nastavu, istraživačke zadatke, takmičenja, projekte i, pre svega, kroz odnos nastavnika i učenika koji je u našoj školi saradnički, a ne autoritativan. Nastojimo da učenika ne učimo samo da zna, već i da razume, postavlja pitanja, istražuje, povezuje znanja, samostalno dolazi do rešenja i ume da svoje znanje primeni. Nastavnik nije samo predavač i prenosilac znanja, već i mentor koji prepoznaje potencijal učenika, usmerava ga i ohrabruje da ode korak dalje. Ovo je uspeh učenika, njihovih nastavnika, stručnih saradnika, roditelja i škole kao celine.

I tako generacijama unazad, pa fakulteti na koje dolaze ovi vredni đaci, šalju gimnaziji zahvalnice što im na studije šalje decu sa ogromnim predznanjem.

Da se o vrhunskom obrazovanju u Požegi odavno vodilo računa pokazuje duga i bogata istorija ove gimnazije koja traje duže od jednog veka. Tako je odluka o otvaranju državne četvororazredne gimnazije u ovom mestu doneta daleke 1921. godine, a sama varošica osnovana je nepunih 100 godina ranije odlukom knjaza Miloša. On je te davne 1832. godine osmislio kako podići Požegu i kime je naseliti, pa su u novoosnovano naselje došli i prvi učitelji.

Tokom svog razvoja škola je prolazila kroz različite organizacione oblike i nazive, a direktor Draškić priča da je to najpre bila niža realna gimnazija, pa građanska škola, zatim nepotpuna šestorazredna realna gimnazija.

Privatna arhiva Jovana Lazarević nagrađena za satiru

Jovani prva nagrada za satiru Učenica gimnazije "Sveti Sava" Jovana Lazarević osvojila je prvu nagradu na 15. konkursu za najbolju kratku satiričnu priču "Bez dlake na peru", koji je održan u okviru manifestacije "Nušićijada" u Ivanjici. Ona je nagrađena za priču "Opština na lajkove", a kao nagradu za osvojeno prvo mesto, Jovana će imati priliku da objavi knjigu. Njena priča našla je svoje mesto i u zborniku najuspešnijih radova pod nazivom "Činija smeha". Ovo nije prvi uspeh ove učenice na literarnim konkursima. Ona je osvojila prvo mesto za svoju besedu "Gusle - jedna žica Pupinovog znanja" na literarnom konkursu koji su organizovali Udruženje za očuvanje gusala i narodne tradicije "Pravo u žicu" iz Užica i Pravslavno sportsko udruženje "Sveti Srb i ja" iz Beograda.

- Sedamdesetih godina prošlog veka radila je kao samostalna gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera, a da bi 1991. godine dobila po Svetom Savi koje i danas nosi - priča Draškić. - Kada govorimo o istoriji naše škole, važno je da tradiciju ne shvatamo kao okretanje prošlosti. Naprotiv, za nas je tradicija obaveza da sačuvamo ono što je vredno, ali i da stalno odgovaramo na potrebe novog vremena. Možda je upravo to osnovna karakteristika naše škole: uspeli smo da sačuvamo identitet jedne stare gimnazije, a da istovremeno uvodimo nove sadržaje, savremene metode rada i oblasti koje odgovaraju interesovanjima današnjih učenika.

Da požeški gimnazijalci nisu skoncentrisani samo na gradivo i lekcije, a i kako neki njihov talenat ne bi ostao skriven, škola ima brojne sekcije koje prate dodatna interesovanja učenika. Tako ovde rade ekološka sekcija, robotička, novinarska, dramska, likovna, lingvistička, sportska... a imaju i hor.

- Upravo njihova brojnost i različitost su ono što nam je važno jer učenik kroz sekciju može da otkrije talenat koji se možda ne vidi na redovnom času - poručuje Draškić. - Ponekad učenik nije posebno upadljiv u klasičnoj nastavi, a onda, na primer, kroz rad u dramskoj sekciji otkrije da ima izuzetan scenski potencijal, ili kroz likovnu sekciju pokaže talenat koji do tada nije bio dovoljno vidljiv.

A posebno mesto u životu škole imaju aktivnosti kojima se školska slava Savindan - tada se gimnazija "obuče" u svečano ruho i pretvori u pozorište, galeriju, besedničku arenu...