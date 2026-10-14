TELEVIZIJA NEWSMAX BALKANS SLAVI DRUGI ROĐENDAN: Prepoznatljiv program, najavljeno širenje na tržište Nemačke i Italije

NEWSMAX Balkan obeležava dve godine rada, a iza nas su hiljade sati programa, brojne priče, javljanja uživo i tim koji je rastao zajedno sa televizijom.

Foto: Printscreen Newsmax Balkans

Iza nas je i desetine hiljada minuta programa, brejkinzi, priče koje su obeležile dane, događaji koje smo pratili uživo i trenuci u kojima nije bilo vremena za drugi pokušaj, ni za predah. Događaji su nametali ritam, baš kao i postavljeni ciljevi. Prema rečima izvršnog direktora programa Zorana Trifunovića, u najvećoj meri urađeno je sve ono što je bilo planirano, a to je da se napravi profesionalna i pristojna televiziju, na kojoj će da se poštuje mišljenje svakog ko dođe. "Sa druge strane, hteli smo da svi naši novinari, urednici i voditelji budu ljudi koji su pravi profesionalci", naglasio je Trifunović. Iza ostvarenih ciljeva stoji izgrađen tim, prepoznatljiv program i iskustvo koje je svakim novim danom raslo.

Foto: Newsmax Balkans

Radnim danima gledaoci se bude uz Otvori oči, višesatnu emisiju koja otvara aktuelne teme iz zemlje i sveta. Kako je rekla urednica i voditeljka jutarnjeg programa Jovana Vukojević, tim Newsmax Balkans je znao šta hoće. "Znali smo da želimo da imamo pravovremeno i tačno izveštavanje i da imamo ljude sa kredibilitetom, koji su sugestivni i kojima će se verovati", ukazala je urednica i voditeljka Newsmax Balkans.

Foto: Newsmax Balkans

Mlade kolege "rame uz rame" sa iskusnijima

Sve ono što vidite na ekranu počinje na terenu, tamo gde se događaji odvijaju i gde se pitanja postavljaju direktno. Novinar informativne redakcije Nemanja Lukić, "rame uz rame" sa starijim kolegama, samo je jedan od mladih snaga našeg tima. "Do pre dve godine mi je bilo nezamislivo da ću jednog dana ja nekoga nešto pitati. Bio sam presrećan kad smo počinjali i i video sam sebe upravo na toj televiziji", rekao je naš kolega.

Foto: Newsmax Balkans

"Rad u montaži i timu realizacije zahteva dobru komunikaciju"

Da bi sve što ode u etar bilo kako treba, tu su i ljudi iza kamere, sektori montaže i realizacije, samo su deo tehničkog osoblja bez kojeg programa ne bi bilo. Kako je pojasnio tim lider postprodukcije Dragan Žišić, poštovanje rokova i održavanje visokog kvaliteta montaže zahteva dosta fleksibilnosti i dobru komunikaciju. "Potrebna je i spremnost da se brzo reaguje u različitim situacijama", rekao je Žišić.

Foto: Newsmax Balkans

Realizatorka programa Teodora Pupić ispričala je kako protiče jedan njen radni dan. "Kad smo u toku lajvova, i kad znam da imam, na primer, tri uključenja zaredom, skoncentrišem se da to odradim kako treba. Jedan promašen klik ili previđen signal znači cirkus", iskrena je realizatorka.

Foto: Newsmax Balkans

Balkan pokriven, širi se prisustvo u Evropi

To što su ciljevi koji su postavljeni pre dve godine skoro pa ispunjeni, to ne znači da novih planova nema. Trifunović je predočio da Newsmax Balkans može da se gleda u skoro svim delovima Balkana. "To su Skoplje, Podgorica, Tirana, Banjaluka i Sarajevo, gde imamo poseban TV kanal. Zaista smo pokrili ceo region", istakao je izvršni direktor programa.

U Evropi Newsmax Balkans imamo nekoliko dopisništava, od Poljske, Minhena, Pariza i Vašingtona.

Foto: Printscreen Newsmax Balkans

"Ono što je jako važno jeste da smo krenuli da širimo Newsmax u Evropu. Newsmax Poljska radi već više od tri meseca i to vrlo uspešno. Svakog dana sve bolje", poručio je Trifunović. Kako je najavio, uskoro će se otvoriti nove televizije u okviru Evropske unije, pored Poljske. "To su Newsmax Nemačka i Newsmax Italija", zaključio je Trifunović.

Iza imena Newsmax Balkan stoji redakcija dokumentarnog programa, emisije poput "Sinteze", "Prozora Balkana", informativne emisije "Presek", emisije "Tražim reč", kao i portal koji je već u prvoj godini postojanja proglašen za jedan od pet najboljih portala u Srbiji.

Ivana Đorđević