MESEČNO 13.000 DINARA: Predaja dokumenta za studnetske kredite i stipendije do kraja oktobra
AKADEMCI koji su konkurisali za dodelu studentskih kredita i stipendija, neophodnu dokumentaciju mogu predati u periodu od 15. do 31. okobra, od 12.30 do 14.30 časova službi za studentske poslove matičnog fakulteta.
Ministarstvo prosvete, u cilju podsticanja najboljih učenika i studenata da nastave školovanje sa visokom postignućima, dodeljuje stipendije i kredite iz budžeta Republike Srbije.
Svake školske godine najmanje tri meseca pre početka školske godine raspisuje se konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija. U proseku se, godišnje, prijavi oko 20.000 studenata visokoškolskih ustanova. Stipendije se daju nepovratno, dok se kredit vraća u slučaju da student ne ispuni uslove propisane konkursom.
Mesečni iznos studentske stipendije ili kredita je 13.000 dinara.
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