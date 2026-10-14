MESEČNO 13.000 DINARA: Predaja dokumenta za studnetske kredite i stipendije do kraja oktobra

AKADEMCI koji su konkurisali za dodelu studentskih kredita i stipendija, neophodnu dokumentaciju mogu predati u periodu od 15. do 31. okobra, od 12.30 do 14.30 časova službi za studentske poslove matičnog fakulteta.

Filološki fakultet

Ministarstvo prosvete, u cilju podsticanja najboljih učenika i studenata da nastave školovanje sa visokom postignućima, dodeljuje stipendije i kredite iz budžeta Republike Srbije.

Svake školske godine najmanje tri meseca pre početka školske godine raspisuje se konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija. U proseku se, godišnje, prijavi oko 20.000 studenata visokoškolskih ustanova. Stipendije se daju nepovratno, dok se kredit vraća u slučaju da student ne ispuni uslove propisane konkursom.

Mesečni iznos studentske stipendije ili kredita je 13.000 dinara.