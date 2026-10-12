Društvo

"OČUVANJE PRIRODNOG NASLEĐA JE NAŠ PRIORITET": Sara Pavkov o zaštiti prirodnih područja od nacionalnog značaja

D.D.

12. 10. 2026. u 13:33

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MINISTARKA zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov potpisala je danas ugovore o dodeli subvencija za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa u 2026. godini, čime se nastavlja podrška očuvanju najvrednijih prirodnih područja Srbije i unapređenju njihove zaštite.

ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА ЈЕ НАШ ПРИОРИТЕТ: Сара Павков о заштити природних подручја од националног значаја

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Sredstva su opredeljena za Specijalni rezervat prirode „Deliblatska peščara“, i „Bosutske šume“, Predeo izuzetnih odlika „Rajac“, kao i za Spomenik prirode „Kanjon reke Vučjanke“, i „Bingrena akumulacija kod manastira Tumane“, u ukupnom iznosu od 61,4 miliona dinara.

- Izuzetno mi je drago što sam danas potpisala važne ugovore kojima nastavljamo podršku zaštićenim područjima kroz subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa. Sredstva su namenjena za njihovo čuvanje, održavanje i prezentaciju, uređenje prostora, održivo korišćenje prirodnih resursa, nabavku opreme i vozila, kao i unapređenje monitoringa. Na ovaj način jačamo kapacitete upravljača za sprovođenje mera zaštite i dugoročno očuvanje prirodnih vrednosti Srbije - rekla je Pavkov.

- Izuzetno mi je drago što sam danas potpisala važne ugovore kojima nastavljamo podršku zaštićenim područjima kroz subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa. Sredstva su namenjena za njihovo čuvanje, održavanje i prezentaciju, uređenje prostora, održivo korišćenje prirodnih resursa, nabavku opreme i vozila, kao i unapređenje monitoringa. Na ovaj način jačamo kapacitete upravljača za sprovođenje mera zaštite i dugoročno očuvanje prirodnih vrednosti Srbije - rekla je Pavkov.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

 

Pavkov je podsetila i da je za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa Ministarstvo ove godine opredelilo rekordnih 730 miliona dinara, što je više od tri puta u odnosu na 2020. godinu, kada je izdvojeno 229 miliona dinara, a u poređenju sa 2025. godinom ovogodišnja sredstva veća su za više od 180 miliona dinara.

- Ovaj rast potvrđuje da je očuvanje prirodnog nasleđa jedan od naših apsolutnih prioriteta i da kontinuirano jačamo podršku onima koji neposredno brinu o zaštićenim područjima. Nastavljamo da ulažemo u očuvanje biodiverziteta, zaštitu prirodnih staništa i odgovorno upravljanje zaštićenim područjima, jer je briga o prirodnim vrednostima ulaganje u održivu budućnost Srbije - dodala je Pavkov.

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