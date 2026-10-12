ISTORIJSKI USPEH MUP-A: Policajka Snežana Mrđa ostvarila najbolji rezultat na obuci INTERPOL-a na Maldivima! (FOTO)

NACIONALNA i međunarodna bezbednost dobile su novo pojačanje iz Srbije. Po prvi put u istoriji, MUP Srbije imao je predstavnika na prestižnom INTERPOL-ovom razvojnom kursu za instruktore, a poručnik policije Snežana Mrđa ne samo da je uspešno završila obuku, već je ostvarila i najbolji rezultat među svim polaznicima.

Foto: MUP Srbije

Ovaj napredni program održan je nedavno u Adis Abebi na Maldivima, pod pokroviteljstvom Generalnog sekretarijata INTERPOL-a.

Nakon rigoroznog procesa selekcije, kojem su pristupile sve 196 zemlja članice ove globalne policijske organizacije, izabrano je svega 23 učesnika iz 13 država sveta.

Foto: MUP Srbije

Srbiju je na ovom prestižnom skupu predstavljala Snežana Mrđa, policijska službenica Uprave kriminalističke policije (UKP) – Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju.

Strogi kriterijumi i čast na završnoj ceremoniji

Kurs za razvoj instruktora predstavlja sertifikovani program visokog nivoa, namenjen isključivo službenicima koji su prethodno uspešno završili INTERPOL-ov program za razvoj policijskih kapaciteta (IPCP).

Foto: MUP Srbije

Uspešnim završetkom ovog kursa stiče se zvanje sertifikovanog IPCP instruktora, čime polaznici postaju ovlašćeni za sprovođenje standardizovanih obuka na nacionalnom i regionalnom nivou.

Da su kriterijumi INTERPOL-a izuzetno strogi, pokazuje i činjenica da su samo odabrani polaznici zadovoljili visoke standarde i stekli prestižno zvanje, dok je većina ostalih učesnika dobila samo potvrdu o prisustvu.

Foto: MUP Srbije

Snežana Mrđa je tokom petodnevne obuke ostvarila zapažene rezultate, a zbog pokazanog visokog nivoa profesionalizma i stručnosti, ukazana joj je i posebna čast - da se na završnoj svečanosti obrati u ime svih međunarodnih učesnika i iznese zvanične utiske o kvalitetu i značaju programa.

Foto: MUP Srbije

Značajan iskorak za srpsku policiju

Sa osvojenim prvim mestom po rezultatima i zvaničnim sertifikatom u rukama, poručnik Mrđa donela je veliku pobedu MUP-u Srbije.

Foto: MUP Srbije

Ovaj uspeh predstavlja značajan iskorak za Ministarstvo unutrašnjih poslova i potvrđuje da kadrovi iz Srbije poseduju vrhunsku stručnost i profesionalne kapacitete, parirajući najspremnijim policijskim službenicima iz celog sveta, čime se dodatno učvršćuje uloga Srbije u globalnoj bezbednosnoj mreži.

(Telegraf)

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