ISTORIJSKI USPEH MUP-A: Policajka Snežana Mrđa ostvarila najbolji rezultat na obuci INTERPOL-a na Maldivima! (FOTO)
NACIONALNA i međunarodna bezbednost dobile su novo pojačanje iz Srbije. Po prvi put u istoriji, MUP Srbije imao je predstavnika na prestižnom INTERPOL-ovom razvojnom kursu za instruktore, a poručnik policije Snežana Mrđa ne samo da je uspešno završila obuku, već je ostvarila i najbolji rezultat među svim polaznicima.
Ovaj napredni program održan je nedavno u Adis Abebi na Maldivima, pod pokroviteljstvom Generalnog sekretarijata INTERPOL-a.
Nakon rigoroznog procesa selekcije, kojem su pristupile sve 196 zemlja članice ove globalne policijske organizacije, izabrano je svega 23 učesnika iz 13 država sveta.
Srbiju je na ovom prestižnom skupu predstavljala Snežana Mrđa, policijska službenica Uprave kriminalističke policije (UKP) – Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju.
Strogi kriterijumi i čast na završnoj ceremoniji
Kurs za razvoj instruktora predstavlja sertifikovani program visokog nivoa, namenjen isključivo službenicima koji su prethodno uspešno završili INTERPOL-ov program za razvoj policijskih kapaciteta (IPCP).
Uspešnim završetkom ovog kursa stiče se zvanje sertifikovanog IPCP instruktora, čime polaznici postaju ovlašćeni za sprovođenje standardizovanih obuka na nacionalnom i regionalnom nivou.
Da su kriterijumi INTERPOL-a izuzetno strogi, pokazuje i činjenica da su samo odabrani polaznici zadovoljili visoke standarde i stekli prestižno zvanje, dok je većina ostalih učesnika dobila samo potvrdu o prisustvu.
Snežana Mrđa je tokom petodnevne obuke ostvarila zapažene rezultate, a zbog pokazanog visokog nivoa profesionalizma i stručnosti, ukazana joj je i posebna čast - da se na završnoj svečanosti obrati u ime svih međunarodnih učesnika i iznese zvanične utiske o kvalitetu i značaju programa.
Značajan iskorak za srpsku policiju
Sa osvojenim prvim mestom po rezultatima i zvaničnim sertifikatom u rukama, poručnik Mrđa donela je veliku pobedu MUP-u Srbije.
Ovaj uspeh predstavlja značajan iskorak za Ministarstvo unutrašnjih poslova i potvrđuje da kadrovi iz Srbije poseduju vrhunsku stručnost i profesionalne kapacitete, parirajući najspremnijim policijskim službenicima iz celog sveta, čime se dodatno učvršćuje uloga Srbije u globalnoj bezbednosnoj mreži.
(Telegraf)
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