OBILNI PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM PRETE SRBIJI: Ovi delovi na udaru, snažan cilon donosi promenu

SNAŽAN ciklon nalazi se na severozapadu Evrope i donosi orkansku oluju sa severa Atlantika.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Istovremeno, nad jugom Italije sve više jača ciklon, a upravo će ovaj ciklon delovati na vreme u Srbiji tokom vikenda.

Naše područje biće danas pod uticajem južnog strujanja i veoma tople vazdušne mase.

Danas će biti veoma toplo. Očekuje se smena sunca i oblaka. U većini predela tokom dana biće suvo.

Pred sam kraj dana oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom zahvatiće južne, jugozapadne, zapadne i severozapadne delove Srbije i širiće se prema ostalim predelima.

U toku večeri, a naročito posle 21 h kiše i pljuskova biće u većem delu Srbije, dok će se najviše suvo zadržati na istoku i jugoistoku Srbije.

U noći između subote i nedelje i u nedelju ujutro veoma obilne padavine zahvatiće severozapadne delove Srbije.

U ovim predelima očekuje se da za manje od 12 sati padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, a u Bačkoj i do 50 litara, objasnio je Đorđe Đurić.

Prema jugoistoku će i istoku padavine će se značajno smanjivati. Najmanje padavina biće na istoku i jugoistoku Srbije i to čak i manje od 5 litara.

Zbog očekivanih obilnijh padavina, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i pnašati se u skladu sa njihovim najavama i upozrenjima.

Nivo Dunava i ostalih reka je i dalje na istorijskom minimimu i ove padavine neće uticati na njihov porast, ali manjih problem usled ogromne količine atmosferske vode može biti u urbanim sredinama, usled nemogućnost da odvodni i kanalizacioni sistemi prihvate veliku količinu vode u kratkotkom vremenskom sistemu.

U nedelju će biti osetno svežije, uz pravo jesenje vreme, a padavine će tokom dana slabiti, prema kraju dana se i razvedriti i to prvo na severu Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 12 do 20 stepeni, u Beogradu do 13 stepeni.

(Telegraf.rs)

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