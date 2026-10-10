OBILNI PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM PRETE SRBIJI: Ovi delovi na udaru, snažan cilon donosi promenu
SNAŽAN ciklon nalazi se na severozapadu Evrope i donosi orkansku oluju sa severa Atlantika.
Istovremeno, nad jugom Italije sve više jača ciklon, a upravo će ovaj ciklon delovati na vreme u Srbiji tokom vikenda.
Naše područje biće danas pod uticajem južnog strujanja i veoma tople vazdušne mase.
Danas će biti veoma toplo. Očekuje se smena sunca i oblaka. U većini predela tokom dana biće suvo.
Pred sam kraj dana oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom zahvatiće južne, jugozapadne, zapadne i severozapadne delove Srbije i širiće se prema ostalim predelima.
U toku večeri, a naročito posle 21 h kiše i pljuskova biće u većem delu Srbije, dok će se najviše suvo zadržati na istoku i jugoistoku Srbije.
U noći između subote i nedelje i u nedelju ujutro veoma obilne padavine zahvatiće severozapadne delove Srbije.
U ovim predelima očekuje se da za manje od 12 sati padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, a u Bačkoj i do 50 litara, objasnio je Đorđe Đurić.
Prema jugoistoku će i istoku padavine će se značajno smanjivati. Najmanje padavina biće na istoku i jugoistoku Srbije i to čak i manje od 5 litara.
Zbog očekivanih obilnijh padavina, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i pnašati se u skladu sa njihovim najavama i upozrenjima.
Nivo Dunava i ostalih reka je i dalje na istorijskom minimimu i ove padavine neće uticati na njihov porast, ali manjih problem usled ogromne količine atmosferske vode može biti u urbanim sredinama, usled nemogućnost da odvodni i kanalizacioni sistemi prihvate veliku količinu vode u kratkotkom vremenskom sistemu.
U nedelju će biti osetno svežije, uz pravo jesenje vreme, a padavine će tokom dana slabiti, prema kraju dana se i razvedriti i to prvo na severu Srbije.
Maksimalna temperatura biće od 12 do 20 stepeni, u Beogradu do 13 stepeni.
(Telegraf.rs)
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