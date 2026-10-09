Društvo

RANA ZIMA KASNA JESEN, OBILNE PADAVINE I JAKI PLJUSKOVI: U nekim delovima temperatura nešto viša od nule

JM

09. 10. 2026. u 14:45

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NA SEVERU i zapadu Srbije danas je znatno oblačnije i svežije, ponegde sa kišom. Temperature u Vojvodini su 17-18 stepeni, u Beogradu je 20. Na jugu i istoku i dalje je veoma toplo, temperature dostižu 27 stepeni.

РАНА ЗИМА КАСНА ЈЕСЕН, ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ И ЈАКИ ПЉУСКОВИ: У неким деловима температура нешто виша од нуле

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prvi dan vikenda doneće Srbiji ponovo visoke temperature za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 25.

I jutra su veoma topla, pa je tako jutros u Beogradu i delovima centralne Srbije i u Beogradu bilo i 20 stepeni, a samo par dana ranije tek koji stepen iznad 0, dok je mraza bilo na jugu i jugoistoku Srbije i na Pešteru.

Znatno više temperature beleže se zbog oblačnosti i padavina. I za vikend se očekuju topla jutra.

Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

U subotu će biti oblačno, tokom većeg dela dana suvo, ponegde sa kišom i pljuskovima. Posle podne u južnim, a potom i u ostalim predelima Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U toku večeri i noći na severozapadu Srbije očekuju se obilnije padavine,  a palo bi i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Ipak, u nedelju jače zahlađenje i vreme će biti nalik pravom jesenje. Maksimalna temperatura biće od 14 do 18 stepeni, u Beogradu do 15°C.

Biće kišovito, povremeno sa pljuskovima, a vetar u skretanju na severozapadni. Početkom i sredinom sledeće sedmice prohladno, ponegde sa slabom kišom.

Maksimalna temperatura biće od 14 do 20 stepeni. Prema kraju sedmice otopljenje i temperature oko 20 stepeni, uz sunčanije vreme.

(Telegraf)

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