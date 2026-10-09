RANA ZIMA KASNA JESEN, OBILNE PADAVINE I JAKI PLJUSKOVI: U nekim delovima temperatura nešto viša od nule
NA SEVERU i zapadu Srbije danas je znatno oblačnije i svežije, ponegde sa kišom. Temperature u Vojvodini su 17-18 stepeni, u Beogradu je 20. Na jugu i istoku i dalje je veoma toplo, temperature dostižu 27 stepeni.
Prvi dan vikenda doneće Srbiji ponovo visoke temperature za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 25.
I jutra su veoma topla, pa je tako jutros u Beogradu i delovima centralne Srbije i u Beogradu bilo i 20 stepeni, a samo par dana ranije tek koji stepen iznad 0, dok je mraza bilo na jugu i jugoistoku Srbije i na Pešteru.
Znatno više temperature beleže se zbog oblačnosti i padavina. I za vikend se očekuju topla jutra.
U subotu će biti oblačno, tokom većeg dela dana suvo, ponegde sa kišom i pljuskovima. Posle podne u južnim, a potom i u ostalim predelima Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
U toku večeri i noći na severozapadu Srbije očekuju se obilnije padavine, a palo bi i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Ipak, u nedelju jače zahlađenje i vreme će biti nalik pravom jesenje. Maksimalna temperatura biće od 14 do 18 stepeni, u Beogradu do 15°C.
Biće kišovito, povremeno sa pljuskovima, a vetar u skretanju na severozapadni. Početkom i sredinom sledeće sedmice prohladno, ponegde sa slabom kišom.
Maksimalna temperatura biće od 14 do 20 stepeni. Prema kraju sedmice otopljenje i temperature oko 20 stepeni, uz sunčanije vreme.
(Telegraf)
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