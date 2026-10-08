STIŽE JESENJI TALAS, SPREMITE KIŠOBRANE: Vremenska prognoza za petak, 9. oktobar
NAOBLAČENjE koje će tokom noći najpre zahvatiti Vojvodinu, a nešto kasnije proširiće se i na ove delove Srbije.
U petak nas očekuje nas pretežno oblačno i svežije vreme uz slab do umeren severozapadni vetar.
Kratkotrajna kiša pašće ujutru na severu zemlje, dok se tokom dana padavine očekuju ponegde u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i južnim predelima.
Najniža temperatura biće od 5 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje.
Suvo, umereno oblačno i znatno toplije vreme zadržaće se samo na istoku i jugoistoku Srbije, gde će duvati slab do umeren južni vetar.
Vreme u Beogradu
U Beogradu se u petak očekuje pretežno oblačno i svežije vreme.
Kratkotrajna kiša očekuje se ujutru, kao i ponovo tokom večeri i noći ka suboti.
Vetar će biti slab do umeren, severozapadni.
Jutarnja temperatura biće oko 18, dok će najviša dnevna dostići oko 22 stepeni što je značajan pad u odnosu na prethodne veoma tople dane.
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