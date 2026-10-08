STIŽE JESENJI TALAS, SPREMITE KIŠOBRANE: Vremenska prognoza za petak, 9. oktobar

NAOBLAČENjE koje će tokom noći najpre zahvatiti Vojvodinu, a nešto kasnije proširiće se i na ove delove Srbije.

Foto: N. Skenderija

U petak nas očekuje nas pretežno oblačno i svežije vreme uz slab do umeren severozapadni vetar.

Kratkotrajna kiša pašće ujutru na severu zemlje, dok se tokom dana padavine očekuju ponegde u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i južnim predelima.

Najniža temperatura biće od 5 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje.

Suvo, umereno oblačno i znatno toplije vreme zadržaće se samo na istoku i jugoistoku Srbije, gde će duvati slab do umeren južni vetar.

Vreme u Beogradu

U Beogradu se u petak očekuje pretežno oblačno i svežije vreme.

Kratkotrajna kiša očekuje se ujutru, kao i ponovo tokom večeri i noći ka suboti.

Vetar će biti slab do umeren, severozapadni.

Jutarnja temperatura biće oko 18, dok će najviša dnevna dostići oko 22 stepeni što je značajan pad u odnosu na prethodne veoma tople dane.