PODNETO 335 PREDLOGA: Zajednički istraživački projekat Srbije i Kine

NA javni poziv za prvi bilateralni program Fonda za nauku "Zajednički istraživački program naučnika iz Republike Srbije i Narodne Republike Kine" podneto je 335 predloga projekata.

Foto: Ž. Knežević

Program koji realizuju Fond za nauku Republike Srbije i Nacionalna fondacija za prirodne nauke Kine pruža podršku zajedničkim istraživanjima u prirodnim i matematičkim, tehničko-tehnološkim, biotehničkim i biomedicinskim naukama, kao i u oblasti veštačke inteligencije. Kroz zajednički rad, timovi će imati priliku da razmene znanja i iskustva i razviju nove naučne rezultate koji doprinose napretku nauke u obe zemlje.

Dodatnom jačanju saradnje Srbije i Kine doprinelo je i učešće Fonda za nauku na 2026 China-CEEC Conference on Innovation Cooperation u Kini, gde su razmenjena iskustva sa institucijama koje finansiraju nauku i istraživačkim organizacijama. Učešće na konferenciji otvorilo je prostor za dalje povezivanje istraživača i institucija i razmatranje novih mogućnosti za međunarodnu naučnu saradnju.