Društvo

PODNETO 335 PREDLOGA: Zajednički istraživački projekat Srbije i Kine

Branka Borisavljević

08. 10. 2026. u 15:20

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NA javni poziv za prvi bilateralni program Fonda za nauku "Zajednički istraživački program naučnika iz Republike Srbije i Narodne Republike Kine" podneto je 335 predloga projekata.

ПОДНЕТО 335 ПРЕДЛОГА: Заједнички истраживачки пројекат Србије и Кине

Foto: Ž. Knežević

Program koji realizuju Fond za nauku Republike Srbije i Nacionalna fondacija za prirodne nauke Kine pruža podršku zajedničkim istraživanjima u prirodnim i matematičkim, tehničko-tehnološkim, biotehničkim i biomedicinskim naukama, kao i u oblasti veštačke inteligencije. Kroz zajednički rad, timovi će imati priliku da razmene znanja i iskustva i razviju nove naučne rezultate koji doprinose napretku nauke u obe zemlje.

Dodatnom jačanju saradnje  Srbije i  Kine doprinelo je i učešće Fonda za nauku na 2026 China-CEEC Conference on Innovation Cooperation u Kini, gde su razmenjena iskustva sa institucijama koje finansiraju nauku i istraživačkim organizacijama. Učešće na konferenciji otvorilo je prostor za dalje povezivanje istraživača i institucija i razmatranje novih mogućnosti za međunarodnu naučnu saradnju.

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