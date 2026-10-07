Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

YETTEL Bank je prva banka u Srbiji i jedna od prvih u ovom delu Evrope koja je omogućila građanima da tekući račun otvore potpuno samostalno, koristeći samo mobilni telefon.

Yettel Bank

Odlazak u poslovnicu, čekanje u redovima, zakazivanje termina, video-poziv ili razgovor sa zaposlenim više nisu deo procesa - korisnik od prvog do poslednjeg koraka sve završava sam.

Za svega 10 minuta, korisnik kroz Yettel Bank aplikaciju samostalno prolazi sve korake potrebne za otvaranje računa – unosi svoje kontakt podatke i verifikuje ih, fotografiše lični dokument, potvrđuje identitet digitalnom verifikacijom lica, bira paket i elektronski potpisuje ugovor.

Po završetku procesa, račun je odmah dostupan, zajedno sa instant karticom koja omogućava korisniku da istog trenutka obavlja svakodnevne transakcije, bez čekanja na fizičku karticu.

- Banka treba da bude dostupna uvek kada je potrebna korisniku, bilo kad i bilo gde. Danas smo napravili najznačajniji korak ka ispunjenju te misije: prvi u Srbiji omogućili smo da korisnik, kada god poželi, otvori račun samo uz pomoć mobilne aplikacije, za svega nekoliko minuta - rekao je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

Bogdanović odgovorno tvrdi da potpuno digitalno otvaranje računa donosi i viši nivo bezbednosti, baš kao što je plaćanje telefonom danas sigurnije od plaćanja plastičnom karticom, i dodaje:

- Tehnologija nam daje mogućnost da menjamo bankarstvo, ali sama nije dovoljna. Potreban je regulator koji razume budućnost. Narodna banka Srbije godinama stvara upravo takvo okruženje, u kojem banke imaju prostor da inoviraju uz najviše standarde sigurnosti i zaštite korisnika. Bez takve podrške regulatora, iskoraci poput ovog ne bi bili mogući.

Yettel Bank