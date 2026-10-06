GAŠIĆ U ZAJEČARU: Obnovljena kasarna "Nikola Pašić" spremna za povratak obaveznog vojnog roka (FOTO)
MINISTAR odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je danas kasarnu „Nikola Pašić“ u Zaječaru, u kojoj je završena rekonstrukcija i adaptacija objekta namenjenog za smeštaj vojnika na služenju vojnog roka i tom prilikom rekao da je važno ulagati u vojnu infrastrukturu.
Gašić je istakao da je ulaganje u vojnu infrastrukturu jedan od važnih preduslova za povećanje kapaciteta za prijem i obuku budućih vojnika, saopšteno je iz ministarstva odbrane.
On je naveo da povratak obaveznog služenja vojnog roka zahteva da kasarne budu spremne za nove zadatke i da obezbede sve što je potrebno za kvalitetan boravak i obuku vojnika. "Objekat koji smo danas obišli sada je, nakon rekonstrukcije i adaptacije, u potpunosti prilagođen potrebama vojnika koji će ovde boraviti i prolaziti obuku.Nastavićemo da ulažemo u vojnu infrastrukturu, jer je naša obaveza da postojeće objekte očuvamo, unapredimo i iskoristimo njihov puni potencijal. Na taj način stvaramo bolje uslove za rad i obuku pripadnika Vojske Srbije i obezbeđujemo da raspoloživa infrastruktura odgovori potrebama sistema odbrane - rekao je Gašić.
Naglasio je da je ulaganje u uređenje kasarne "Nikola Pašić" deo šireg procesa unapređenja vojne infrastrukture.
Rekonstrukcijom i adaptacijom postojećeg objekta obezbeđeni su svi neophodni uslovi za boravak, rad i obuku vojnika, uključujući spavaonice, učionice i kancelarije, kao i sušionice i ostave, navedeno je u saopštenju.
U okviru objekta uređeni su sanitarni i ostali prateći sadržaji prilagođeni potrebama vojnika na služenju vojnog roka.
Obilasku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković i načelnik Uprave za infrastrukturu potpukovnik Miloš Peruničić.
(Tanjug)
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