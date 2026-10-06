SNEG ĆE ZABELETI OVAJ DEO SRBIJE: Evo kada stiže pravo zahlađenje
SVE do četvrtka se očekuje pravo letnje vreme, iako će tokom noći i jutra biti veoma hladno.
Maksimalna temperatura biće i do 30 stepeni.
U četvrtak se očekuje povećanje oblačnosti, prema večeri, kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
U petak zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
U subotu osetno hladnije, maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.
Već u nedelju toplije, početkom sledeće sedmice biće oko 20 stepeni.
Za vikend ponegde povremena kiša.
- Sredinom sledeće sedmice očekuje se pravo jesenje zahlađenje sa kišom, pa se sredinom meseca očekuje kišovito i hladno vreme - istakao je meteorolog Đorđe Đurić.
Maksimalna temperatura biće od 12 do 16 stepeni.
Prema trenutnim prognozama, u višim planinskim predelima očekuje se sneg, pa će se ponovo zabeleti viši delovi Kopaonika, Stare planine, Golije i drugih planina iznad 1500-1600 metara nadmorske visine.
(Telegraf)
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