SNEG ĆE ZABELETI OVAJ DEO SRBIJE: Evo kada stiže pravo zahlađenje

SVE do četvrtka se očekuje pravo letnje vreme, iako će tokom noći i jutra biti veoma hladno.

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

Maksimalna temperatura biće i do 30 stepeni.

U četvrtak se očekuje povećanje oblačnosti, prema večeri, kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

U petak zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U subotu osetno hladnije, maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.

Već u nedelju toplije, početkom sledeće sedmice biće oko 20 stepeni.

Za vikend ponegde povremena kiša.

- Sredinom sledeće sedmice očekuje se pravo jesenje zahlađenje sa kišom, pa se sredinom meseca očekuje kišovito i hladno vreme - istakao je meteorolog Đorđe Đurić.

Maksimalna temperatura biće od 12 do 16 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, u višim planinskim predelima očekuje se sneg, pa će se ponovo zabeleti viši delovi Kopaonika, Stare planine, Golije i drugih planina iznad 1500-1600 metara nadmorske visine.

(Telegraf)