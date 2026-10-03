SRBIJA I SRPSKA PONOVO NA JEDNOJ PRUZI: Od decembra voz svakog dana spaja Zvornik i Beograd
POLOVINOM decembra krenuće prvi vozovi između Zvornika u Republici Srpskoj i Beograda, a vozovi će svakodnevno saobraćati.
Put od grada na Drini do srpske prestonice trajaće oko tri i po časa, a vozovi će, zahvaljujući rekonstruisanoj pruzi na dobrom delu trase kroz Srbiju, moći da razvijaju brzinu do 80 kilometara na čas.
Plan je da voz ujutru polazi iz Zvornika, a da se uveče vraća iz Beograda, čime će istočni deo Republike Srpske dobiti direktniju i pristupačniju železničku vezu sa Srbijom.
Vršilac dužnosti direktora „Željeznica Republike Srpske” Dragan Zelenković rekao je za medije da se ideja o ponovnom železničkom povezivanju pojavila u februaru, kada je sa kolegama u Srbiji razmatrana mogućnost da se linija „Srbijavoza”, koja već saobraća do Malog Zvornika u Srbiji, produži do Zvornika.
Predlog je, kako je naveo, odmah prihvaćen, pa će na ovoj relaciji svakodnevno saobraćati voz „Srbijavoza”.
- Na taj način dodatno povezujemo Republiku Srpsku i Srbiju. Taj red vožnje biće na snazi godinu dana, pa ćemo videti kako će se stvari odvijati i na osnovu toga krojiti planove za dalju saradnju - poručio je Zelenković.
Da li bi to moglo značiti da bi dve železničke kompanije, uz podršku vlada Srbije i Republike Srpske, mogle da krenu i u znatno obimniji projekat železničkog povezivanja Banjaluke i Beograda?
Beograd i Zvornik udaljeni su 150 kilometara, upola manje od udaljenosti do Banjaluke, a Zelenković kaže da su nove pruge i moderni vozovi deo ciljeva „Železnica Republike Srpske”.
- Nove pruge i moderni brzi vozovi na prugama Srpske, kapitalnim ulaganjem dostići će standarde, koji će zasigurno vratiti i putnike u vozove u Srpskoj, to je ono što je deo naše strategije za budućnost - obećava Zelenković.
Zelenković podseća i da Srbija ubrzano gradi i puteve, te da postoji i brzi put prema Zvorniku.
- Želja je bila da se Srpska i Srbija povežu i na ovaj način, odnosno vozom - istakao je Zelenković za „Glas Srpske”.
Inače, najava uspostavljanja železničke veze Srbije i Republike Srpske saopštena je pre nekoliko dana nakon sastanka Zelenkovića sa vršiocem dužnosti generalnog direktora „Srbijavoza” Ljubišom Pejičićem.
Zvornik, grad na Drini, udaljen je oko 40 kilometara od Bijeljine i Tuzle, pa bi uspostavljanje svakodnevne linije trebalo da bude značajno ne samo za stanovnike tog grada već i za širu zvorničku regiju.
Njeni građani su, kako navode nadležni, poslednjih godina za putovanje ka Beogradu uglavnom koristili druge vidove prevoza, čekajući povratak železnice kao povoljnijeg, bezbednijeg i ekološki prihvatljivijeg načina putovanja.
(Politika onlajn)
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