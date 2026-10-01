OD JUTARNJEG MRAZA DO NEVEROVATNIH 25 STEPENI: Oglasio se RHMZ, evo šta nas očekuje u Beogradu

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da nas u petak, 2. oktobra, nakon svežeg jutra, očekuje pretežno topao i sunčan dan. Na jugu i istoku zemlje moguć je slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, dok će na jugu Banata povremeno biti i jak.

Jutarnja temperatura kretaće se od skromna dva stepena, dok će tokom dana najviša dnevna dostići čak 25 stepeni.

Vreme u Beogradu

U prestonici će sutra biti pretežno sunčano i prijatno toplo, uz umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu biće oko 24 stepena.

Prognoza za naredne dane

Dani pred nama donose izražen dnevni hod temperature — jutra ostaju hladna, a na jugu i jugoistoku Srbije moguć je i slab prizemni mraz. Tokom dana nastavlja se sunčano i toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama do 26 stepeni.