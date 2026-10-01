JESEN ĆE JOŠ PRIČEKATI: Kakvo nas vreme očekuje do polovine oktobra

Leto se kalendarski završilo, ali temperature i dalje podsećaju na leto. Prema aktuelnim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), početak oktobra doneće Srbiji dosta sunca, visoke temperature za ovo doba godine i uglavnom suvo vreme. Pravi jesenji dani još neće stići u punom sjaju.

Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Srbija, Beograd i veliki deo Balkana ulaze u oktobar uz sunce i temperature koje će više podsećati na produženo Miholjsko leto nego na pravu jesen.

Prva polovina meseca zasad izgleda toplo, stabilno i uglavnom suvo, ali će jutra biti dovoljno hladna da nas podsete da zima ipak polako dolazi.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije navodi da nas početkom oktobra očekuje stabilno vreme uz izražen dnevni hod temperature. Jutra će biti svežija, ponegde uz maglu, dok će tokom dana temperatura ponovo rasti do letnjih vrednosti za ovo doba godine. Za 1. oktobar prognozirano je između 23 i 27 stepeni u Srbiji.

Beograd pod sunčanim nebom - temperature do 26 stepeni!

Glavni grad Srbije ulazi u oktobar bez pravog jesenjeg zahlađenja. Prema najavama meteorologa, do oko 5. oktobra Beograd može da računa na stabilno i toplo vreme, uz temperature do oko 26 stepeni.

Ujutru će, međutim, biti potpuno druga priča – svežije vreme i lokalna magla podsetiće građane da je kalendar ipak zakoračio u jesen.

Tokom dana sledi veliko otopljenje, pa će razlika između jutarnje svežine i popodnevne temperature biti prilično izražena.

Smena sunca i magle, temperature do 26 stepeni

Najnovije dugoročnije procene ukazuju da bi prva polovina oktobra mogla da prođe u znaku stabilnog, suvog i relativno toplog vremena.

Foto: RHMZ

Dnevne temperature uglavnom bi se kretale između 21 i 26 stepeni, uz mogućnost da pojedini dani budu nešto svežiji. Jutra bi ostala hladnija, a po kotlinama i dolinama moguća je magla.

Drugim rečima – ujutru jakna, popodne kratki rukavi!

Šta čeka Balkan?

Sličan obrazac očekuje se i u širem regionu. Početkom oktobra stabilno i uglavnom suvo vreme trebalo bi da zahvati veliki deo Balkana.

Na području Srbije i unutrašnjosti Balkana jutra će biti svežija, dok će dani biti prijatno topli. Na Jadranu se očekuju još više temperature, a na pojedinim područjima dnevne vrednosti mogu dostizati i oko 28 stepeni.

Kada stiže prava jesen?

Za sada nema signala za nagli prodor veoma hladnog vazduha tokom prve polovine oktobra.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da dugoročne prognoze treba uzimati sa rezervom – što je period prognoze duži, to je veća mogućnost promene. Zato se precizni datumi zahlađenja ne mogu pouzdano određivati mnogo unapred.

Sezonska prognoza RHMZ-a za oktobar daje sliku toplijeg oktobra, sa srednjom maksimalnom temperaturom u Beogradu i okolini oko 19,2°C, odnosno iznad višegodišnjeg proseka.

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