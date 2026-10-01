VIŠE OD 40 MESTA U SRBIJI DANAS BEZ STRUJE: Isključenja traju i do 9 sati

ZBOG planiranih radova Elektrodistribucije Srbije, danas će više od 40 sela i zaselaka, kao i četiri ulice u centru Užica, privremeno ostati bez napajanja strujom.

Foto: Vladyslav Mokhnachenko / Alamy / Profimedia

Najduža isključenja, koja će trajati i do devet sati, obuhvatiće domaćinstva na teritoriji Krupnja, Malog Zvornika, Vladimiraca i Čačka.

Radovi i isključenja raspoređeni su po sledećim okruzima i opštinama:

1. Podrinje i Mačva:

Krupanj (09.00–17.00): Gornja Badanja, Dubravac, Jugovići, Ribarica, Brštica, Gajići, Gornja Dvorska, Stolice, Flotacija, Dolić, Vićentići, Gornja Mala, Sušara, Burda, Malo Brdo i Neškovići.

Mali Zvornik: Amajić, kamenolom Amajić, Budišić i Gornji Budišić (08.00–16.00), kao i dio naselja Gornji Čitluk prema repetitoru (09.00–17.00).

Vladimirci (08.00–17.00): Deo Beljina (oko 200 domaćinstava).

Bogatić: Drinska ulica, vikend-naselje i nekoliko privrednih objekata (09.00–15.00), dok će selo Ravnje biti bez struje od 10.00 do 11.00 časova.

2. Zlatiborski okrug:

Užice: Ulice Vojvode Bojovića, Miloša Božanovića, Save Jovanovića Sirogojna i Radoja Domanovića (08.00–11.00); Ribaševina (zaseoci Filipovići, Ivanovići i Jevtovići, 08.00–17.00); Desna reka u Volujcu (09.00–16.00).

Bajina Bašta: Rastište i Jagoštica (08.00–16.00); Lještansko (09.00–15.00).

Nova Varoš (09.00–15.00): Seoska područja Seništa, Burađe, Jasenova, Kućana, Ojkovice, Trudova i Bele Reke.

3. Moravički, Raški i Kolubarski okrug:

Čačak: Katrga (08.00–17.00); deo Miokovaca od Miokovačkog brda prema groblju (08.00–16.00).

Kraljevo (09.00–14.00): Metikoš i Dragosinjci.

Valjevo (09.00–11.00): Sela Sedlari, Jovanja, Balinović, Stubo, Poćuta, Vujinovača i Rebelj.