VIŠE OD 40 MESTA U SRBIJI DANAS BEZ STRUJE: Isključenja traju i do 9 sati
ZBOG planiranih radova Elektrodistribucije Srbije, danas će više od 40 sela i zaselaka, kao i četiri ulice u centru Užica, privremeno ostati bez napajanja strujom.
Najduža isključenja, koja će trajati i do devet sati, obuhvatiće domaćinstva na teritoriji Krupnja, Malog Zvornika, Vladimiraca i Čačka.
Radovi i isključenja raspoređeni su po sledećim okruzima i opštinama:
1. Podrinje i Mačva:
- Krupanj (09.00–17.00): Gornja Badanja, Dubravac, Jugovići, Ribarica, Brštica, Gajići, Gornja Dvorska, Stolice, Flotacija, Dolić, Vićentići, Gornja Mala, Sušara, Burda, Malo Brdo i Neškovići.
- Mali Zvornik: Amajić, kamenolom Amajić, Budišić i Gornji Budišić (08.00–16.00), kao i dio naselja Gornji Čitluk prema repetitoru (09.00–17.00).
- Vladimirci (08.00–17.00): Deo Beljina (oko 200 domaćinstava).
- Bogatić: Drinska ulica, vikend-naselje i nekoliko privrednih objekata (09.00–15.00), dok će selo Ravnje biti bez struje od 10.00 do 11.00 časova.
2. Zlatiborski okrug:
- Užice: Ulice Vojvode Bojovića, Miloša Božanovića, Save Jovanovića Sirogojna i Radoja Domanovića (08.00–11.00); Ribaševina (zaseoci Filipovići, Ivanovići i Jevtovići, 08.00–17.00); Desna reka u Volujcu (09.00–16.00).
- Bajina Bašta: Rastište i Jagoštica (08.00–16.00); Lještansko (09.00–15.00).
- Nova Varoš (09.00–15.00): Seoska područja Seništa, Burađe, Jasenova, Kućana, Ojkovice, Trudova i Bele Reke.
3. Moravički, Raški i Kolubarski okrug:
- Čačak: Katrga (08.00–17.00); deo Miokovaca od Miokovačkog brda prema groblju (08.00–16.00).
- Kraljevo (09.00–14.00): Metikoš i Dragosinjci.
- Valjevo (09.00–11.00): Sela Sedlari, Jovanja, Balinović, Stubo, Poćuta, Vujinovača i Rebelj.
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