JUTRO ĆE ZALEDITI SRBIJU, A ONDA PREOKRET: Evo kakvo nas vreme čeka danas, temperatura ide do 26 stepeni

U SRBIJI će danas ujutro biti sveže, na jugoistoku ponegde uz slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama jugozapadne Srbije uz kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od dva stepena na jugoistoku do 13 na jugu Banata, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.

U Beogradu će , nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim do umerenim jugoistočnim i najnižom temperaturom oko 12, a najvišom dnevnom oko 24 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 8. oktobra, jutra će biti hladna, ponegde na jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni.

(Tanjug)

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