JUTRO ĆE ZALEDITI SRBIJU, A ONDA PREOKRET: Evo kakvo nas vreme čeka danas, temperatura ide do 26 stepeni
U SRBIJI će danas ujutro biti sveže, na jugoistoku ponegde uz slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama jugozapadne Srbije uz kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo.
Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od dva stepena na jugoistoku do 13 na jugu Banata, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
U Beogradu će , nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim do umerenim jugoistočnim i najnižom temperaturom oko 12, a najvišom dnevnom oko 24 stepena.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 8. oktobra, jutra će biti hladna, ponegde na jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
DETALjNA PROGNOZA ZA JESEN: Od mraza pa do 26 u plusu, očekuje nas i snažan kišni talas
30. 09. 2026. u 08:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)