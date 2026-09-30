M:TEL I SRBIJA ULAŽU U BUDUĆNOST SRPSKE: Otvoren dečiji vrtić, najavljena izgradnja gradskog trga

INICIJATIVA za izgradnju prvog vrtića u opštini Jezero pokrenuta je tokom sastanka načelnice opštine Snežane Ružičić sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega je Vlada Republike Srbije obezbedila početna sredstva za realizaciju projekta. Uz podršku institucija Republike Srpske i donaciju kompanije m:tel, koja je u potpunosti opremila novi objekat, Jezero je dobilo prvi vrtić u svojoj istoriji. Na svečanom otvaranju najavljena je i nova investicija Srbije i m:tel-a u ovu opštinu, izgradnja gradskog trga.

foto: m:tel

Govoreći na svečanosti, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan istakla je da podrška izgradnji vrtića predstavlja nastavak dugogodišnjeg ulaganja kompanije u projekte od značaja za lokalne zajednice širom Republike Srpske.

- Nije novost da m:tel pomaže izgradnju vrtića i školskih igrališta. To smo već činili u Loparama, Trebinju, Bijeljini, Gradišci, Novoj Topoli i drugim sredinama. Ono što jeste novost jeste da je na nedavnom sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i načelnice opštine Jezero dogovoreno da Srbija pomogne realizaciju novih investicija u ovoj opštini, među kojima su izgradnja gradskog trga i otvaranje proizvodnog pogona. U skladu sa obećanjem koje je tada dao predsednik Vučić, kompanija m:tel izgradiće gradski trg u opštini Jezero, a verujem da će, ukoliko bude predvodio novu Vladu Srbije, biti realizovano i drugo obećanje. I vrtić, i trg, i sve što činimo, izraz su ljubavi Srbije i m:tel-a prema ljudima u Republici Srpskoj - naglasila je Trivan.

Donacijom većom od 70.000 KM kompanija m:tel podržala je opremanje enterijera vrtića, kako bi novi prostor bio savremeno uređen i spreman za korišćenje. Svečanosti je prisustvovao i potpredsednik Vlade Republike Srpske i ministar zdravlja i socijalne zaštite, Alen Šeranić, koji je posebno istakao značaj partnerstva sa kompanijom m:tel u projektima važnim za zajednicu.

- Vi ste uvek tu za podršku, ne samo deci, nego uopšte porodici u Republici Srpskoj i uvek ste tu kada god zatreba da nam pripomognete - rekao je Šeranić.

Snežana Ružičić, načelnica opštine Jezero, istakla je da je otvaranje prvog vrtića u istoriji ove opštine dan koji će ostati upamćen kao veliki praznik za celu zajednicu.

Otvaranjem vrtića, Jezero je dobilo prostor koji će u godinama koje dolaze biti mesto dečije igre, druženja, učenja i odrastanja.