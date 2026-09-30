"'VOLIM TE' ČINI DA ŽIVOTNA BORBA DOBIJE MOĆAN SMISAO!" Željko Mitrović nastavlja humanitarnu misiju: Pokloni i podrška u najtežim trenucima

U DRAGAČEVSKOM selu Kotraža vlasnik i direktor Pink Medija Grupe Željko Mitrović uskoro će otvoriti fabriku elektromotora. Dok je proveravao kako teku poslednje pripreme odlučio je da iznenadi još jednu porodicu u Moravičkom okrugu koja teško živi, pruži im novčanu pomoć i poklone za decu.

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Gotovo da nema stvari koje je su bile lake za porodicu Luković. Teški momenti i veliki izazovi, godinama samo su se nizali. Tijana je sa Kosova i Metohije izbegla kao dete. Sudbina ju je odvela do Manastira Studenica, gde je upoznala svog supruga. Danas žive u Čačku sa četvoro dece u teškim materijalnim uslovima i skoro bez novčanih primanja.



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Priča o teškoj životnoj sudbini ove porodice stigla je do Željka Mitrovića koji je odlučio da im pruži ruku podrške, solidarnosti i nade u bolje sutra. Pola miliona dinara i pokloni za najmlađe u vidu najmodernijih igračaka i slatkiša, olakšaće svakodnevnicu Lukovićima i obezbediti ono o čemu su oduvek samo sanjali.





Željko Mitrović je prilikom susreta majci četvoro divne dečice uručio buket cveća i poljubio mališane. Pregršt igračaka obradovao je mališane, a oni su za Željka imali i divan crtež. Tijana je Željku rekla da nije lako sa četvoro dece, te dodala da se bori zajedno sa svojim suprugom i da kada su se upoznali nisu imali ništa. Ispričala je da je supruga upoznala u manastiru Studenica, zbog čega njihov sin nosi ime Simeon.

- Tamo smo ga i krstili – objasnila je Tijana.

Željko je bio u društvu Miloša Petrašinovića iz PR-DC-ija jer u Čačku prave fabriku, koja je gotova već, što je podelio sa Tijanom.

- Ovde je i garderoba, a mi ćemo da se zajedno baviti igračkama... Najteži deo je otvoriti igračkice - rekao je Željko i pozvao Miloša da mu pomogne.

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- Bićemo mi sada ovde u Čačku i u buduće ako nešto zatreba, bićemo tu. Vidiš kako su sad angažovani, kako su njihove misli usmerene prema igračkicama, takav sam i ja bio - kazao je Željko Mitrović i dodao:

- Svaka čast, divna su dečica... Mi idemo dalje, imamo da obiđemo još porodica, obećali smo da ćemo svratiti. Ima desetine hiljada zahteva, onda mi to pogledamo, nekada je nešto hitno, pa ne možete dovoljno brzo...Kasnimo dva dana ovde jer smo imali prioritetne aktivnosti ovog tipa u drugim delovima Srbije, ali nekako za ceo ovaj okrug sam ja poprilično vezan, moja dedovina je ovde. Zbog toga sam odlučio da ovde napravimo fabriku – objasnio je Mitrović.

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Željko Mitrović je na kraju posete rekao Tijani da ga pozove ukoliko bilo šta treba. Kada je bilo najpotrebnije, Lukovićima je stigla pomoć Željka Mitrovića, a velika dela vlasnika Pink Media Group još jednoj porodici u Srbiji iz korena su promenila život i pružila priliku za novi, bolji početak.

Željko Mitrović se povodom posete Lukovićima oglasio i na Instragramu i poslao snažnu poruku:

- Na čoveku je bilo da preživi istoriju, pa da nastavi život. Ali kada zna da ga kući čekaju voljeni kojima može reći "Volim te", dolazimo do suštine, jer baš te dve kratke reči čine da životna borba dobije moćan smisao! Jer to je bogatstvo i slika vredna filma i priče. Živeli dragi moji Lukovići i držite se!

