Društvo

DETALJNA PROGNOZA ZA JESEN: Od mraza pa do 26 u plusu, očekuje nas i snažan kišni talas

В.Н.

30. 09. 2026. u 08:19

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PREMA najnovijoj vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je nastavak stabilnog vremena uz izražene temperaturne oscilacije, karakteristične za početak jesenje sezone.

ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ЗА ЈЕСЕН: Од мраза па до 26 у плусу, очекује нас и снажан кишни талас

Foto: Unsplash/Federica Galli

Vreme u Srbiji narednih dana biće stabilno sa svežim jutrima i toplim, sunčanim danima, uz povremenu maglu po kotlinama i rečnim dolinama.

Jutra će biti sveža, dok će tokom dana preovlađivati sunčano i natprosečno toplo vreme.

Početak ove jeseni donosi prijatne i tople dane, ali i prve prizemne mrazeve po kotlinama koji podsećaju na dolazak hladnijeg doba godine.

Postepena promena vremena i kišni talas

U periodu od nedelje do četvrtka sledeće nedelje jutra ostaju sveža, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, krajem ovog petodnevnog perioda na severu i zapadu Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom.

Kakva nas jesen čeka u Srbiji

RHMZ je objavio da je pred nama topla jesen sa količinom padavina koja će biti iznad prosečnih vrednosti u odnosu na referentni period od 1991. do 2020. godine.

U većem delu Srbije prognozira se jesen sa prosečnom temperaturom koja će biti za oko 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja temperatura vazduha u nižim predelima biće od 12 do 15 stepeni, dok će u brdsko-planinskim krajevima biti od 7 do 11 stepeni.

Tokom jesenje sezone u nižim predelima očekuje se između 15 i 25 letnjih dana kada najviša dnevna temperatura dostiže ili prelazi 25 stepeni, dok se na planinama prognozira do četiri takva dana.Istovremeno, u periodu koji obuhvata septembar, oktobar i novembar prognozira se do 10 mraznih dana sa minimalnom temperaturom nižom od 0 stepeni u nižim predelima, dok će ih u brdsko-planinskim krajolicima biti od 20 do 30 dana.

Kada je reč o padavinama, u većem delu Srbije očekuje se količina iznad proseka, sa ukupno od 160 mm do 230 mm vodenog taloga, dok će u brdsko-planinskim predelima dostići i do 280 mm. Očekivani broj kišnih dana je od 33 do 40 u nižim krajevima, a na planinama do 55 dana.

(Blic)

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