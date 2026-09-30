DETALJNA PROGNOZA ZA JESEN: Od mraza pa do 26 u plusu, očekuje nas i snažan kišni talas
PREMA najnovijoj vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je nastavak stabilnog vremena uz izražene temperaturne oscilacije, karakteristične za početak jesenje sezone.
Vreme u Srbiji narednih dana biće stabilno sa svežim jutrima i toplim, sunčanim danima, uz povremenu maglu po kotlinama i rečnim dolinama.
Jutra će biti sveža, dok će tokom dana preovlađivati sunčano i natprosečno toplo vreme.
Početak ove jeseni donosi prijatne i tople dane, ali i prve prizemne mrazeve po kotlinama koji podsećaju na dolazak hladnijeg doba godine.
Postepena promena vremena i kišni talas
U periodu od nedelje do četvrtka sledeće nedelje jutra ostaju sveža, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost.
Prema vremenskoj prognozi RHMZ, krajem ovog petodnevnog perioda na severu i zapadu Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom.
Kakva nas jesen čeka u Srbiji
RHMZ je objavio da je pred nama topla jesen sa količinom padavina koja će biti iznad prosečnih vrednosti u odnosu na referentni period od 1991. do 2020. godine.
U većem delu Srbije prognozira se jesen sa prosečnom temperaturom koja će biti za oko 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja temperatura vazduha u nižim predelima biće od 12 do 15 stepeni, dok će u brdsko-planinskim krajevima biti od 7 do 11 stepeni.
Tokom jesenje sezone u nižim predelima očekuje se između 15 i 25 letnjih dana kada najviša dnevna temperatura dostiže ili prelazi 25 stepeni, dok se na planinama prognozira do četiri takva dana.Istovremeno, u periodu koji obuhvata septembar, oktobar i novembar prognozira se do 10 mraznih dana sa minimalnom temperaturom nižom od 0 stepeni u nižim predelima, dok će ih u brdsko-planinskim krajolicima biti od 20 do 30 dana.
Kada je reč o padavinama, u većem delu Srbije očekuje se količina iznad proseka, sa ukupno od 160 mm do 230 mm vodenog taloga, dok će u brdsko-planinskim predelima dostići i do 280 mm. Očekivani broj kišnih dana je od 33 do 40 u nižim krajevima, a na planinama do 55 dana.
(Blic)
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