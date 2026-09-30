DANAS SE SLAVE LJUBAV, VERA I NADA: Ako imate ćerku, za ovaj običaj morate znati

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik koji je posvećen Svetim mučenicama Veri, Nadi, Ljubavi i njihovoj majci Sofiji.

Foto: Unsplash/ Rod Long

Vera, Nada, Ljubav i njihova majka Sofija bile su hrišćanske svetiteljke iz 2. veka. Simbol su vrlina na kojima počiva čitavo hrišćanstvo. Vere se nisu odricale ni kada im je bilo najteže i vodile se svojim vrednostima.

Ovaj praznik je posvećen ženama i njihovoj deci, a prevashodno ćerkama, a verovanje nalaže da danas treba da ih obradujete malim poklonom i posvetite im pažnju.

Sofija je bila udovica i sama je u Rimu podizala ćerke, Veru 12, Nadu 10 i Ljubav 9 godina. Kada su za vreme cara Hadrijana počela hapšenja hrišćana, Sofija je zarobljena sa ćerkama. Nakon što su odbile da se odreknu vere i prinesu žrtve boginji Artemidi, Hadrijan je naredio mučenje Sofijinih ćerki, iako su bili tako mlade. Nakon ovoga su nastradale, a majka je uzela njihova tela i sahranila ih van grada. Nakon tri dana i tri noći molitvi na njihovom grobu i sama je umrla 137. godine.

Imena devojčica - Ljubav, Vera i Nada - postala su simbol hrišćanstva.

Na današnji dan treba posebno da se uzdržimo od loših misli i posetimo pažnju najbližima.

Molitva koju treba izgovoriti

Molitva Svetim mučenicama Veri, Nadi i Ljubavi i mati im Sofiji

"O, svete i hvale dostojne mučenice, Vera, Nado i Ljubavi i hrabrih kćeri mudra majko Sofija, k vama sada pritičemo sa usrdnom molitvom, jer šta bi snažnije moglo za nas pred Bogom posredovati, nego vera, nada i ljubav, tri temeljna kamena svih vrlina, po kojima ste nazvane i čije obličje bejaste.

Umolite Gospoda da nas u žalostima i iskušenjima zaštiti neizrecivom blagodaću Svojom, da nas spase i sačuva kao Blag i Čovekoljubiv.

Njegovu slavu, kao sunce nezalazno, sada gledate i pomozite nam u smirenim molitvama našim, da oprosti nam Gospod Bog grehe i bezakonja naša, da pomiluje nas grešne i nedostojne milosrđa Njegovog.

Molite, dakle, za nas, svete mučenice, Gospoda našeg Isusa Hrista, a Njemu slavu uznosimo, sa Bespočetnim Njegovim Ocem i Presvetim i Blagim i Životvornim Njegovim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."

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