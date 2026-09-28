OČEKUJE NAS TEMPERATURA NAJVIŠA U ZADNJIH 1.000 GODINA: Meteorolog najavio kada nas čeka udar zime, uskoro sledi obrt kakvom se nismo nadali

MIHOLjSKO leto počelo je danas u našoj zemlji, kada su temperature preko dana između 22 i 26 stepeni Celzijusa, dok su jutra i večeri varljiva, odnosno veoma prohladna. U Beogradu će biti najtoplije, najavio je meteorolog Ivan Ristić i otkrio kakva će biti zima.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Osvrnuo se i na fenomen El Ninjo, koje je ove godine prilično jak.

- To je ta temperatura, odstupanje temperature na Pacifiku. Sad je oko 3,5 stepena viša temperatura nego što je normalno, što bi se reklo, na Pacifiku. Ona neki put bude niža, neki put viša, ali sad postižemo neki rekord. Očekujemo da će biti najviša u zadnjih 1.000 godina. Ona je uslovila da mi uopšte nemamo uragane na Atlantiku, prvi put posle 112 godina, znači od 1914. godine nismo imali ovu situaciju - istakao je Risitić gostujući na Pink TV.

Prema njegovim rečima, upravo trenutna dešavanja na Atlantiku usloviće da sibirski anticiklon bude mnogo jači u Evropi.

"Nema toplotne kupole, temperatura se zaustavlja na 20 stepeni"

- Taj hladan vazduh iz Rusije dominira, odnosno istočnoevropski anticiklon neće dozvoliti da se ovde razvije toplotna kupola, da imamo opet 30 stepeni, dakle temperatura će se zaustaviti na oko 20 stepeni - istakao je Ristić.

Kako najavljuju, zima u Srbiji biće hladnija i snežnija u odnosu na prethodnu.

- Dolazi taj vazduh sa istoka, što znači kada nama ne dolaze ovi cikloni sa Atlantika, oni donose oni donose otopljenje u Evropu. To su takozvani oni 'winter killeri' - objašnjava.

Sneg u januaru, kada počne zimski raspust

Donose kišu, ali i topliji vazduh, tako da temperatura u januaru može da dođe i do 20 stepeni bez problema.

- Dakle, u januaru, baš za školski raspust, očekujemo udar zime. Baš kad deca krenu. Biće baš puno snega, pogotovo u Vojvodini i na planinama će biti - dodaje.

Prema njegovim rečima, pred kraj oktobra proći će najhladniji deo.

- Imamo jedan nalet tog hladnog vazduha koji će biti tu sredinom oktobra, ili oko 20. oktobra, koji će doneti taj prvi sneg na ove naše niže planine - ističe Ristić.

Od sutra stiže potpuni preokret

Prema njegovim rečima, od nedelje, 27. septembra, dolazi do potpunog preokreta i stabilizacije vremenskih prilika.

- Naredni period slobodno možemo nazvati Miholjsko leto, jer će oktobar početi sunčanim i toplim vremenom sa dnevnim temperaturama od 25 do 27 stepeni. Naglašavam da temperature neće ići do 40 stepeni, kako pojedini najavljuju, već će se zadržavati u opsegu od 25 do 27 stepeni u toku dana - kaže Ristić.

Govoreći o snežnim padavinama, Ristić podseća da je najraniji zabeleženi sneg u Beogradu pao 20. oktobra.

-U godinama sa hladnijim jesenjim i zimskim periodima, sneg obično stiže početkom novembra. Tako već od 1. novembra postoje šanse za prve snežne padavine. Glavne i učestalije snežne padavine u nižim predelima očekujem u trećoj dekadi novembra, oko 26. novembra - kaže Ristić.

(Blic)

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