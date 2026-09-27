EVO ŠTA NAS ČEKA U OKTOBRU: Najnovija prognoza Marka Čubrila
NAREDNIH dana Srbiju očekuje stabilno i uglavnom suvo vreme, uz sveže noći i temperature primerene početku jeseni.
Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će pod uticajem anticiklona preovlađivati vedro vreme, dok se oko 6. oktobra nazire mogućnost manjeg zahlađenja.
Prema njegovoj prognozi, noći će biti sveže, sa jutarnjim temperaturama od 3 do 13 stepeni Celzijusa, dok je na planinama iznad 1.300 metara nadmorske visine moguć i prizeman mraz.
Tokom dana temperatura će se kretati uglavnom od 18 do 24 stepena, dok će uz obalu Jadrana biti i do oko 28 stepeni. Kako navodi Čubrilo, vrednosti će se uglavnom zadržavati u granicama proseka za ovo doba godine.
Oko 6. oktobra moguće zahlađenje, ali kiša i dalje pod znakom pitanja
Meteorolog navodi da jutarnji izlaz ECMWF modela oko 6. oktobra daje signal za spuštanje jezgra nešto svežijeg vazduha sa severoistoka Evrope. Tada bi moglo biti više oblaka i nešto jačeg istočnog vetra, dok bi slaba kiša uglavnom mogla da zahvati istočne i jugoistočne krajeve Srbije.
Ipak, čak i ukoliko do padavina dođe, njihove količine prema aktuelnim prognozama ne bi bile dovoljne da značajnije ublaže sušu.
Prva polovina oktobra mogla bi da bude veoma sušna
Čubrilo ističe da za sada nema signala za konkretnije padavine u dogledno vreme. Prema sredini oktobra moglo bi da dođe i do izraženijeg zahlađenja, ali modeli za sada ne najavljuju značajnije padavine.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NA SNAZI DVA VAŽNA UPOZORENjA: Evo kakvo nas vreme očekuje danas
27. 09. 2026. u 07:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)