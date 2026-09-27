EVO ŠTA NAS ČEKA U OKTOBRU: Najnovija prognoza Marka Čubrila

NAREDNIH dana Srbiju očekuje stabilno i uglavnom suvo vreme, uz sveže noći i temperature primerene početku jeseni.

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Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će pod uticajem anticiklona preovlađivati vedro vreme, dok se oko 6. oktobra nazire mogućnost manjeg zahlađenja.

Prema njegovoj prognozi, noći će biti sveže, sa jutarnjim temperaturama od 3 do 13 stepeni Celzijusa, dok je na planinama iznad 1.300 metara nadmorske visine moguć i prizeman mraz.

Tokom dana temperatura će se kretati uglavnom od 18 do 24 stepena, dok će uz obalu Jadrana biti i do oko 28 stepeni. Kako navodi Čubrilo, vrednosti će se uglavnom zadržavati u granicama proseka za ovo doba godine.

Oko 6. oktobra moguće zahlađenje, ali kiša i dalje pod znakom pitanja

Meteorolog navodi da jutarnji izlaz ECMWF modela oko 6. oktobra daje signal za spuštanje jezgra nešto svežijeg vazduha sa severoistoka Evrope. Tada bi moglo biti više oblaka i nešto jačeg istočnog vetra, dok bi slaba kiša uglavnom mogla da zahvati istočne i jugoistočne krajeve Srbije.

Ipak, čak i ukoliko do padavina dođe, njihove količine prema aktuelnim prognozama ne bi bile dovoljne da značajnije ublaže sušu.

Prva polovina oktobra mogla bi da bude veoma sušna

Čubrilo ističe da za sada nema signala za konkretnije padavine u dogledno vreme. Prema sredini oktobra moglo bi da dođe i do izraženijeg zahlađenja, ali modeli za sada ne najavljuju značajnije padavine.