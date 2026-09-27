ŠTA SE DEŠAVA AKO TOKOM VOŽNJE UBACITE U RIKVERC? Odgovor bi mogao da vas iznenadi
AKO tokom vožnje slučajno ubacite menjač u rikverc, posledice zavise od tipa automobila i menjača.
Kod novijih automobila sistemi uglavnom prepoznaju ovakvu komandu i sprečavaju njeno izvršavanje, dok kod starijih vozila situacija može biti mnogo ozbiljnija.
Automatik uglavnom blokira pogrešnu komandu
Kod većine novijih automatskih menjača elektronika prepoznaje da se automobil kreće unapred i ne dozvoljava uključivanje rikverca. Sistem jednostavno ignoriše komandu vozača, a kod pojedinih modela može se pojaviti upozorenje na instrument tabli.
Veći rizik postoji kod starijih automatskih menjača koji nemaju takvu elektronsku zaštitu. U slučaju pogrešnog ubacivanja u rikverc može doći do ozbiljnog oštećenja menjača, a u nekim situacijama i do gašenja motora.
Kod manuelnog menjača može da nastane ozbiljna šteta
Kod manuelnog menjača postoji direktna mehanička veza sa zupčanicima. Noviji modeli često imaju mehanizme koji otežavaju slučajno ubacivanje u rikverc, ali forsiranje ručice može da ošteti menjač.
Ako se rikverc ipak uključi dok se automobil kreće napred, zupčanici koji se okreću u suprotnim smerovima mogu proizvesti snažan zvuk struganja i biti ozbiljno oštećeni.
Šta da uradite ako pogrešite?
Najvažnije je da ne paničite i ne pokušavate na silu da pomerate ručicu. Pustite gas, prebacite menjač u neutralan položaj i bezbedno se zaustavite.
Nakon toga obratite pažnju na neobične zvuke, vibracije ili miris pregorelog ulja. Ako menjač blokira, pruža otpor ili automobil ne radi normalno, ne treba nastavljati vožnju već je bezbednije pozvati šlep službu.
(24sedam)
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