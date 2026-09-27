NA SNAZI DVA VAŽNA UPOZORENJA: Evo kakvo nas vreme očekuje danas
VREME će danas biti pretežno sunčano, uz mogućnost razvoja oblačnosti.
Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla.
Tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 21 do 25 °S.
Sledeće sedmice najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 °S.
Tokom dana pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša se očekuje tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije.
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).
Upozorenje na poljoprivrednu sušu
Dugotrajan nedostatak padavina uslovio je izražen deficit vlage u zemljištu. Na osnovu aktuelnih vrednosti prognoze Standardizovanog indeksa padavina (SPI), uslovi suše se nastavljaju na teritoriji Republike Srbije, pri čemu SPI -2 ukazuje na izražen deficit padavina kako u aktuelnom periodu tako i u narednom.
Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada.
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