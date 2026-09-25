NIŠTA OD SLOBODE: Hag odbio zahtev Jovice Stanišića za prevremeno puštanje

PREDSEDNICA Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Grasijela Gati Santana odbila je danas zahtev nekadašnjeg šefa Službe državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića o prevremenom puštanju na slobodu, navodeći da, iako Stanišić ispunjava uslove da se razmotri njegovo prevremeno puštanje na slobodu, postoje faktori koji govore protiv toga, kao i da nema ubedljivih humanitarnih razloga koji bi uticali na ovu procenu.

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"Mišljenja sam da zahtev treba da bude odbijen. Iako Stanišić ispunjava uslove da se razmotri njegovo prevremeno puštanje na slobodu, postoje faktori koji govore protiv njegovog ranog puštanja na slobodu, uključujući težinu njegovih zločina i neuspeh da pokaže dovoljne znake rehabilitacije. Preda mnom nema dokaza koji bi utvrdili postojanje ubedljivih humanitarnih razloga koji bi opravdali poništavanje ove negativne procene", poručila je Santana u saopštenju Mehanizma.

Međunarodni rezidualni mehanizam pravosnažno je u maju 2023. osudio Jovicu Stanišića na kaznu zatvora od 15 godina zbog pomaganja i podržavanja izvršenja ratnih zločina u Bosanskom Šamcu.

Stanišić je u martu 2026. zatražio da bude privremeno pušten na slobodu nakon što je odslužio dve trećine kazne.

Prema ranijim navodima Mehanizma, svi osuđenici koji izdržavaju kaznu pod njegovim nadzorom mogu biti razmatrani za prevremeno puštanje nakon što izdrže dve trećine kazne.

Iz Mehanizma je, međutim, tada saopšteno da to ne mora biti dovoljan razlog da neko bude pušten na slobodu, već samo početni uslov.

(Tanjug)