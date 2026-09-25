Društvo

SRBIJA U TOKU NOĆI NA UDARU KIŠE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji (FOTO)

В.Н.

25. 09. 2026. u 18:22

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

СРБИЈА У ТОКУ НОЋИ НА УДАРУ КИШЕ Хитно се огласио РХМЗ: Ови делови земље најугроженији (ФОТО)

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Posle podne i uveče u centralnim, južnim i istočnim predelima oblačno, mestimično sa kišom, a prestanak padavina očekuje se krajem dana, osim na jugoistoku zemlje gde će kiša padati i tokom noći.

NAREDNIH DANA POSTEPENO TOPLIJE

Sutra ujutru i pre podne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana sa severozapada postepeno razvedravanje u svim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13 °S, a najviša od 19 do 24 °S.

U nedelju i početkom sledeće sedmice toplije, u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 23 do 26 °S. Tokom dana pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša se očekuje tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

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