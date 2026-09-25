GAŠIĆ RAZGOVARAO SA KADETIMA I UČENICIMA VOJNIH ŠKOLA: "Jedan od važnih zadataka je dalje jačanje vojnog školstva"

MINISTAR odbrane u tehničkoj vladi Bratislav Gašić razgovarao je danas sa kadetima Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije i učenicima o razvoju vojnog obrazovanja i uslovima života i rada u vojnim školama.

Foto: Ministarstvo

Na početku razgovora ministar odbrane istakao je da je danas jedan od važnih zadataka Ministarstva odbrane dalje jačanje vojnog školstva, kao i približavanje Vojne akademije, Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole mladima, kako bi upravo učenici i kadeti bili njihovi najbolji promoteri.



Ministar Gašić rekao je da je cilj kontinuirano povećanje broja učenika i kadeta u vojnim školama, uz plan da se upis svake godine poveća, kako bi se obezbedio dovoljan broj kvalitetnog kadra za potrebe Vojske Srbije.

Naglašeno je da vojno školstvo Srbije ima dugu tradiciju od 175 godina, koju prepoznaju i partnerske zemlje, o čemu svedoči sve veće interesovanje stranih zemalja za školovanje u Srbiji.

Foto: Ministarstvo

U razgovoru je naglašeno da su primanja pripadnika Vojske Srbije danas značajno veća nego u periodu kada je prvi put obavljao funkciju ministra odbrane, što je pokazatelj velikog rada i napretka ostvarenog u prethodnom periodu.

Tom prilikom, Gašić je podelio i svoja sećanja iz perioda kada je služio vojni rok u Beloj Crkvi i Bačkoj Topoli rekavši da mu je period proveden u vojsci ostao u lepom sećanju, kao i ljudi sa kojima je tada služio.



Odgovarajući na pitanja kadeta o tome kako vidi ulogu mladih oficira u procesu obuke za upotrebu najsavremenijih sistema naoružanja i vojne opreme kojima se opremaju jedinice Vojske Srbije, ministar Gašić naglasio je da se tehnologija, tehnika i načini ratovanja danas menjaju velikom brzinom, te da u tom smislu treba mnogo više i brže raditi, kako na obuci tako i na usvajanju novih znanja. Foto: Ministarstvo

On je rekao i da mladi oficiri treba da prođu svaki korak u Vojsci Srbije, od najnižeg do najvišeg, jer će time najviše naučiti da rade sa ljudima i da rukuju novim oruđem i oružjem, te da se nakon svega toga vrate na Vojnu akademiju kako bi bili predavači nekim novim generacijama kadeta.Razgovarajući sa kadetima o tome u kojoj meri domaća odbrambena industrija može da odgovori na potrebe Vojske Srbije, ministar odbrane rekao je da se domaća odbrambena industrija, uz podršku države, ubrzano obnavlja i razvija, dok Vojnotehnički institut i „Jugoimport-SDPR“ intenzivno rade na jačanju svojih kapaciteta.

Foto: Ministarstvo

On je istakao da je danas budžet vojske znatno veći nego ranije i da se intenzivno radi na unapređenju infrastrukture sistema odbrane širom naše zemlje, posebno kada je reč o uređenju kasarni u kojima će boraviti vojnici na služenju vojnog roka.



Kao najvažniji savet budućim oficirima Vojske Srbije ministar Gašić naglasio je kontinuiran rad, učenje i stalno usavršavanje dodavši da im stečeno znanje niko ne može oduzeti.

Na kraju razgovora sa kadetima, načelnik Vojne akademije general-major Željko Furundžić uručio je ministru odbrane Bratislavu Gašiću plaketu u znak zahvalnosti za kontinuiranu podršku i unapređenje uslova života i rada na Vojnoj akademiji.