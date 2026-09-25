KRAJNJI ROK ZA PODIZANJE 6.000 DINARA NIJE DANAS Pošta apeluje na građane: Nema potrebe za gužvama, novac se može podići i naknadno
POŠTA Srbije je saopštila da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane već da je 25. septembar poslednji dan isplate i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima.
Građani koji sredstva ne podignu do kraja dana moći će da ih podignu i naknadno, u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu, navodi se u saopštenju Pošte Srbije.
Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana od datuma uplate, dok nosioci prava iz Akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca.
Nema razloga za stvaranje gužvi na šalterima, niti potrebe da građani novac podižu isključivo do 25. septembra, navode iz Pošte Srbije.
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