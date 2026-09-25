Društvo

SNEG VEJE KAO USRED ZIME: Snimak iz Srbije "rashladio" mreže (VIDEO)

T.J.

25. 09. 2026. u 12:46

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IAKO je kalendarski jesen tek počela, sneg na Goliji pada kao usred zime! Samo nekoliko dana nakon prvih snežnih padavina ove sezone, s planine stižu novi prizori prave zimske idile.

СНЕГ ВЕЈЕ КАО УСРЕД ЗИМЕ: Снимак из Србије расхладио мреже (ВИДЕО)

Foto: Myron Standret/Alamy/Profimedia

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako gust sneg veje preko zimzelenih krošnji i zabeljuje predele Golije.

Prvi sneg na ovom području zabeležen je pre nekoliko dana, što je iznenadilo i meštane golijskih sela, iako su navikli na oštre i duge zime.

S obzirom na niske temperature koje se očekuju u planinskim predelima, vozačima koji putuju preko Golije savetuje se dodatan oprez i korišćenje odgovarajuće zimske opreme.

BONUS VIDEO: JANUAR U MARTU: Sneg u Nišu

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