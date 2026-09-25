RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE: Stiže nam najveći preokret - evo kada tačno prestaje kiša

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) se oglasio sa novim upozorenjem za naredne dane.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Danas nas u većem delu zemlje očekuje pretežno oblačno i hladno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se na severu Vojvodine postepeno očekuje razvedravanje. Prestanak padavina prognozira se krajem dana. Najviša dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 13 do 18 °C. U Beogradu će takođe biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.

Narednih dana postepeno toplije

Meteorolozi najavljuju stabilizaciju i porast temperatura od sutra, i to drastično.

U subotu ujutru i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, dok se na krajnjem jugoistoku još ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Sredinom dana sa severozapada sledi postepeno razvedravanje u svim predelima. Najniža temperatura biće od 7 do 13 °C, a najviša dnevna od 19 do 24 °C.

U nedelju se očekuje se osetno toplije vreme. Tokom dana biće pretežno sunčano, dok je uz promenljivu oblačnost slaba kiša moguća tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 23 do 26 °C.