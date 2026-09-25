RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE: Stiže nam najveći preokret - evo kada tačno prestaje kiša
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) se oglasio sa novim upozorenjem za naredne dane.
Danas nas u većem delu zemlje očekuje pretežno oblačno i hladno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se na severu Vojvodine postepeno očekuje razvedravanje. Prestanak padavina prognozira se krajem dana. Najviša dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 13 do 18 °C. U Beogradu će takođe biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.
Narednih dana postepeno toplije
Meteorolozi najavljuju stabilizaciju i porast temperatura od sutra, i to drastično.
U subotu ujutru i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, dok se na krajnjem jugoistoku još ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Sredinom dana sa severozapada sledi postepeno razvedravanje u svim predelima. Najniža temperatura biće od 7 do 13 °C, a najviša dnevna od 19 do 24 °C.
U nedelju se očekuje se osetno toplije vreme. Tokom dana biće pretežno sunčano, dok je uz promenljivu oblačnost slaba kiša moguća tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 23 do 26 °C.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Odlučeno šta će se posaditi u Deliblatskoj peščari - neće više biti borove šume, stižu lišćari
24. 09. 2026. u 20:39 >> 20:39
Marija Stevanović za „Kompas“ o dokumentarnom serijalu o Vojsci Srbije
24. 09. 2026. u 18:17
INTENZIVNE AKTIVNOSTI VOJSKE SRBIJE: "Pobednik 2026" ulazi u novu fazu (FOTO)
24. 09. 2026. u 17:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)