"PRIHVATILI STE ČASNU OBAVEZU" Kadeti Vojne akademije položili zakletvu - prisustvovao Gašić (VIDEO)

KADETI 151. klase Vojne akademije, 18. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije i slušaoci vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire septembarske klase danas su polagali zakltvu u kasarni "General Jovan Mišković" u Beogradu, a polaganju zakletve prisustvovao je ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić.

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Gašić je čestitao kadetima i slušaocima vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire na položenoj zakletvi i istakao da su danas izgovorili reči koje će im zauvek ostati urezane u pamćenju, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Položili ste vojničku zakletvu i prihvatili časnu obavezu da svoju zemlju - znanjem, profesionalnošću, hrabrošću i ličnim primerom, čuvate i budete dostojni uniforme koju nosite. Prihvatili ste obavezu da budete dostojni generacija koje su kroz našu slavnu istoriju uvek branile slobodu i nezavisnost, čuvajući mir, ali i da svojim delima budete primer generacijama koje dolaze - rekao je Gašić.

On je naglasio da je vojnička zakletva zavet časti, odgovornosti i služenja zajedničkom i višem cilju te da ih data reč obavezuje da čuvaju i brane "svaku stopu naše voljene, slobodarske Srbije i slobodu svakog njenog građanina".

- Od vaše odlučnosti i upornosti da datu reč održite zavisiće i sloboda i opstanak vrednosti koje kao narod čuvamo. Slogan Vojne akademije jasno kaže da je čast naša najveća, jedina imovina. Vi ste baš tu imovinu založili kao garant vaše odlučnosti i spremnosti da služite svojoj zemlji. Velika odluka mladih ljudi, odluka za divljenje. Hvala vam na tome - istakao je Gašić.

Govoreći o predstojećim mesecima i godinama rada i usavršavanja kadeta, Gašić je istakao da je važno da vreme provedeno na školovanju i osposobljavanju iskoriste na najbolji mogući način, da nauče što više, ovladaju što većim brojem veština i da se, pre svega, izgrade kao dobri i časni ljudi na koje se svako i u svakoj situaciji može osloniti.

- Ne zaboravite da kvalitetnom oficiru, nijedna oblast ne sme biti nepoznanica. Oficirski poziv traži disciplinu i odricanje, ali pre svega traži karakter. Oficir mora biti spreman da preuzme odgovornost za ljude koji su mu povereni, a uspeh u tome postiže se samo ako ste dobro obučeni i potkovani znanjem dok vaša ličnost čvrsto stoji na temeljima pravih vrednosti - naveo je Gašić.

On je istakao da je Vojska Srbije danas neuporedivo jača, nego što je bila u nekim vremenima, i bolje opremljena najsavremenijim sredstvima naoružanja i vojne opreme i visoko motivisanim kadrom i da kao takva predstavlja najsnažniji garant mira i stabilnosti na ovim prostorima.

- Zato mi je posebno drago kada vas vidim u tolikom broju, ponosite i odlučne da služite otadžbini kao njeni oficiri. Pokazujete nam da i dalje stasavaju generacije verne pravim vrednostima, da majke i dalje rađaju Obiliće. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i celo državno rukovodstvo, prepoznaju značaj snažnog i savremenog vojnog školovanja, kako za bezbednost zemlje, tako i za stabilnost celokupnog društva. Zato ćemo nastaviti sa ulaganjem u naše vojne škole, unapređujući nastavni proces u skladu sa razvojem nauke i vojne misli i poboljšavajući uslove za život i rad kadeta, učenika i polaznika usavršavanja - naglasio je Gašić.

Gašić je poželeo kadetima i slušaocima uspešan nastavak školovanja i osposobljavanja, te dodao da im današnji dan bude početak puta na kojem će postati oficiri kojima će se verovati i kojima će se Srbija ponositi.

Kadet Vojne akademije Nestor Stanić istakao je da su motivi koji su ga vodili ka stupanju u vojnu službu pre svega ljubav prema otadžbini i izraženo patriotsko osećanje. - Meni ovaj svečani dan veoma znači kao kruna osnovne obuke. Pre svega kao svršeni učenik Vojne gimnazije, mogu da kažem da je to jedan dan koji sam sanjao od kad sam bio mali - rekao je Stanić. Govoreći o značaju današnjeg dana, kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA Bosiljka Zloporubović rekla je da on predstavlja krunu dosadašnje obuke i zajedničkog druženja sa kolegama. - Danas smo ovde zbog zakletve koja za mene predstavlja obećanje kolegama, porodici i državi da ću časno obavljati svoju oficirsku i lekarsku dužnost jednog dana i moralni kompas za moju buduću profesiju - rekla je Zloporubović. Današnjoj svečanosti prisustvovali su rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, načelnik Vojne akademije general-major Željko Furundžić, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadni general Boris Stojković, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, roditelji, rodbina i prijatelji kadeta i slušalaca osposobljavanja, navodi se u saopštenju.