"PRIHVATILI STE ČASNU OBAVEZU" Kadeti Vojne akademije položili zakletvu - prisustvovao Gašić (VIDEO)
KADETI 151. klase Vojne akademije, 18. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije i slušaoci vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire septembarske klase danas su polagali zakltvu u kasarni "General Jovan Mišković" u Beogradu, a polaganju zakletve prisustvovao je ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić.
Gašić je čestitao kadetima i slušaocima vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire na položenoj zakletvi i istakao da su danas izgovorili reči koje će im zauvek ostati urezane u pamćenju, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
- Položili ste vojničku zakletvu i prihvatili časnu obavezu da svoju zemlju - znanjem, profesionalnošću, hrabrošću i ličnim primerom, čuvate i budete dostojni uniforme koju nosite. Prihvatili ste obavezu da budete dostojni generacija koje su kroz našu slavnu istoriju uvek branile slobodu i nezavisnost, čuvajući mir, ali i da svojim delima budete primer generacijama koje dolaze - rekao je Gašić.
On je naglasio da je vojnička zakletva zavet časti, odgovornosti i služenja zajedničkom i višem cilju te da ih data reč obavezuje da čuvaju i brane "svaku stopu naše voljene, slobodarske Srbije i slobodu svakog njenog građanina".
- Od vaše odlučnosti i upornosti da datu reč održite zavisiće i sloboda i opstanak vrednosti koje kao narod čuvamo. Slogan Vojne akademije jasno kaže da je čast naša najveća, jedina imovina. Vi ste baš tu imovinu založili kao garant vaše odlučnosti i spremnosti da služite svojoj zemlji. Velika odluka mladih ljudi, odluka za divljenje. Hvala vam na tome - istakao je Gašić.
Govoreći o predstojećim mesecima i godinama rada i usavršavanja kadeta, Gašić je istakao da je važno da vreme provedeno na školovanju i osposobljavanju iskoriste na najbolji mogući način, da nauče što više, ovladaju što većim brojem veština i da se, pre svega, izgrade kao dobri i časni ljudi na koje se svako i u svakoj situaciji može osloniti.
- Ne zaboravite da kvalitetnom oficiru, nijedna oblast ne sme biti nepoznanica. Oficirski poziv traži disciplinu i odricanje, ali pre svega traži karakter. Oficir mora biti spreman da preuzme odgovornost za ljude koji su mu povereni, a uspeh u tome postiže se samo ako ste dobro obučeni i potkovani znanjem dok vaša ličnost čvrsto stoji na temeljima pravih vrednosti - naveo je Gašić.
On je istakao da je Vojska Srbije danas neuporedivo jača, nego što je bila u nekim vremenima, i bolje opremljena najsavremenijim sredstvima naoružanja i vojne opreme i visoko motivisanim kadrom i da kao takva predstavlja najsnažniji garant mira i stabilnosti na ovim prostorima.
- Zato mi je posebno drago kada vas vidim u tolikom broju, ponosite i odlučne da služite otadžbini kao njeni oficiri. Pokazujete nam da i dalje stasavaju generacije verne pravim vrednostima, da majke i dalje rađaju Obiliće. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i celo državno rukovodstvo, prepoznaju značaj snažnog i savremenog vojnog školovanja, kako za bezbednost zemlje, tako i za stabilnost celokupnog društva. Zato ćemo nastaviti sa ulaganjem u naše vojne škole, unapređujući nastavni proces u skladu sa razvojem nauke i vojne misli i poboljšavajući uslove za život i rad kadeta, učenika i polaznika usavršavanja - naglasio je Gašić.
Gašić je poželeo kadetima i slušaocima uspešan nastavak školovanja i osposobljavanja, te dodao da im današnji dan bude početak puta na kojem će postati oficiri kojima će se verovati i kojima će se Srbija ponositi.
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