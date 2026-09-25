Društvo

POLAGANJE ZAKLETVE NA VOJNOJ AKADEMIJI: Prisustvuje ministar Gašić (VIDEO)

В. Н.

25. 09. 2026. u 10:00

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KADETI 151. klase Vojne akademije danas polažu zakletvu. Svečanosti prisustvuje ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić.

ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ: Присуствује министар Гашић (ВИДЕО)

Foto: Novosti

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