DETALJNA PROGNOZA ZA JESEN I ZIMU: Sneg stiže brže nego što mislimo – posle Miholjskog leta ledi nas Sibirski anticiklon

METEOROLOG Ivan Ristić analizirao je jesen 2026. i zimu 2027. godine.

Foto: AI generated

Meteorolog Ivan Ristić navodi da je meteorološka jesen je počela pravim oktobarskim temperaturama.

- Jutra su sveža i prohladna, a na našim najvišim planinama, Kopaoniku i Goliji, već je pao i prvi sneg. Ovakvo hladnije vreme potrajaće sve do nedelje, 27. septembra. U petak nam stiže novi hladni front koji donosi malo više kiše u celoj Srbiji, a najviše padavina biće na jugozapadu, jugoistoku i jugu zemlje. Prema mojim meteorološkim modelima, granica nulte izoterme biće na 2.100 metara visine. Postoje samo male šanse da sneg ponovo padne na Kopaoniku i Goliji, ali je najverovatnije da ga ipak neće biti - rekao je meteorolog.

Sledi preokret

Naš sagovornik najavio je stabilizaciju vremena i potpuni preokret u nedelju, 27. septembra.

- Naredni period slobodno možemo nazvati Miholjsko leto, jer će oktobar početi sunčanim i toplim vremenom sa dnevnim temperaturama od 25 do 27 stepeni. Naglašavam da temperature neće ići do 40 stepeni, kako pojedini najavljuju, već će se zadržavati u opsegu od 25 do 27 stepeni u toku dana - ističe on.

Ristić upozorava da će, uprkos visokim dnevnim temperaturama, jutra biti sveža, dok će u kotlinama i dolinama reka biti maglovito i hladnije.

- Zbog velikih temperaturnih oscilacija u toku dana, svima savetujem slojevito oblačenje.

Prema trenutnim procenama, ovaj stabilniji i topliji period završiće se posle 5. oktobra, a najkasnije do 10. oktobra, kada meteorolog očekuje dolazak oblaka, kišu i postepeni pad temperatura. Kako budemo sve dublje zalazili u oktobar, vreme će postajati sve hladnije uz češće padavine i povremeno pojačanu košavu.

Sibirski anticiklon

Ristić objašnjava da na vremenske prilike u Evropi ove jeseni snažno utiče Sibirski anticiklon.

- Zbog blokade na Atlantiku, ovaj anticiklon se jače i mnogo lakše širi prema evropskom kontinentu. Kako se budemo približavali kraju meseca, očekujem sve češće prodore hladnog vazduha - kazao je.

Normalne maksimalne temperature za drugu dekadu oktobra kreću se između 15 i 20 stepeni, dok će u trećoj dekadi biti još niže od toga. Sa prolaskom dana, biće sve manje prilika u kojima će živa u termometru prelaziti 20 stepeni.

- Kada je reč o prvom snegu, podsećam da je najraniji zabeleženi sneg u Beogradu pao 20. oktobra. U godinama sa hladnijim jesenjim i zimskim periodima, sneg obično stiže početkom novembra. Tako već od 1. novembra postoje šanse za prve snežne padavine. Glavne i učestalije snežne padavine u nižim predelima očekujem u trećoj dekadi novembra, oko 26. novembra - napomenuo je meteorolog, pa dodao:

- Ovo jesenje i zimsko razdoblje obeležava i jedan istorijski klimatski fenomen – prvi put posle 112 godina nemamo uragane na Atlantiku. Dogodilo se pravo prirodno čudo jer je El Ninjo toliko jak da je u potpunosti zaustavio genezu ciklona na Atlantiku. Ova situacija nam izuzetno pogoduje kada je u pitanju predstojeća zima. Ukoliko se ovaj trend nastavi, bićemo pod konstantnim severnim i južnim strujanjima, odnosno učestalim prodorima hladnog vazduha koji će postajati sve intenzivniji kako zima bude odmicala.

Analiza po mesecima

Pozivajući se na podatke Evropskog centra za vremensku prognozu, Ivan Ristić napravio je pregled vremena po mesecima, od decembra 2026. do marta 2027. godine.

Decembar: Očekuje se deficit snežnih padavina. Ne bi trebalo da bude previše snega, mada će ga svakako biti. Vreme će uglavnom biti tmurno, hladno i maglovito.

Januar: Stiže znatno više padavina i snega koji će zabeleti celu Srbiju. Najnovije prognoze pokazuju da bi Vojvodina u januaru ponovo mogla biti zatrpana snegom. Iako se prema jugozapadu javlja manji deficit, snega će uglavnom biti u svim krajevima zemlje.

Februar: Očekujem dosta snega, pri čemu će količina padavina biti u granicama normale za januar i februar. Ovo će ujedno biti i najhladniji mesec u sezoni. Prethodnih godina smo u polovini februara imali temperature preko 20 stepeni, ali videćemo kako će situacija izgledati ove sezone.

Mart: Vreme će biti u znaku "baba Marte", uz karakterističan sudar zimskih i prolećnih vazdušnih masa. Biće povremenog mraza i snega, ali uz postepeni porast temperatura i lagano topljenje snežnog pokrivača na planinama.

- Posebno naglašavam da će se glavne snežne padavine ove zime, baš kao i prošle godine, poklopiti sa periodom kada su deca na zimskom raspustu. Uglavnom nas očekuje sneg u celoj Srbiji i moći ćemo da uživamo u pravoj zimi - zaključuje Ivan Ristić.

(Informer)