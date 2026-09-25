Društvo

DANAS KIŠA I HLADNOĆA, A ONDA PREOKRET: Evo šta nas čeka do 2. oktobra

P. Đurđević

25. 09. 2026. u 07:30

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U SRBIJI se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas očekuje oblačno i hladno vreme sa najvišom temperaturom do 18 stepeni. Na severu Srbije biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa krakotrajnom kišom ili pljuskom.

ДАНАС КИША И ХЛАДНОЋА, А ОНДА ПРЕОКРЕТ: Ево шта нас чека до 2. октобра

Foto: Luca Ponti / ipa-agency.net/PA Images/Profimedia

U ostalim krajevima se očekuje pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana uslediće postepeni prestanak padavina.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 18 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 9 do 12 stepeni, a najviša oko 15. Prema prognozi za idućih sedam dana, do 2. oktobra, u subotu će biti promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Od nedelje će uslediti pretežno sunčano uz dalji porast temperature, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša se ponegde očekuje na istoku i jugoistoku Srbije.

(Tanjug)

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