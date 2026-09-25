SPC DANAS SLAVI SVETOG AVTONOMA ČIJE JE ŽITIJE JEDNO OD NAPOTRESNIJIH: Evo na šta vernici treba da obrate pažnju

DANAS, 25. septembra 2026, Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog sveštenomučenika Avtonoma, a ujedno, danas je dan ujedno Odanije Rođenja Presvete Bogorodice, odnosno završetak prazničnog perioda Male Gospojine. Po starom kalendaru danas je 12. septembar. Posti se - na ulju.

Foto: SPC

Avtonom je živeo u vreme Dioklecijanovih gonjenja hrišćana. Napustio je Italiju i otišao u Vitiniju, u Maloj Aziji, gde je počeo da propoveda hrišćanstvo.

U mestu Soreos podigao je crkvu posvećenu Svetom arhangelu Mihailu, a jednog svog saradnika, Kornelija, rukopoložio je najpre za sveštenika, a potom i za episkopa. Avtonom je potom otišao među neznabošce u mestu Limna i, prema žitiju, mnoge preobratio u hrišćanstvo.

A onda - osveta.

Razjareni neznabošci upali su u crkvu dok je trajala služba i ubili Avtonoma u samom oltaru, zajedno sa drugim hrišćanima.

Zato je Avtonom sveštenomučenik sveštenik koji je postradao zbog vere.

Ali tu priča ne staje.

Oko 200 godina posle njegove smrti, prema crkvenom predanju, Avtonom se javio jednom vojniku po imenu Jovan. Jovan je pronašao njegov grob i otkrio mošti koje su, prema predanju, ostale netruležne. Žitije zatim govori o isceljenjima koja su se dešavala kod njegovih moštiju.

Ime mu znači "samostalan"

Ime Avtonom potiče od grčkog autonomos - "samostalan", "onaj koji ima sopstveni zakon".

I baš je zanimljiva simbolika njegovog žitija: čovek koji nije hteo da se povinuje strahu i pritisku vlasti, nego je ostao pri svom uverenju, čak i kada je zbog toga platio životom.

Tropar Svetom Avtonomu

Glas 4:

- Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja; zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Avtonome: moli Hrista Boga da spase duše naše.

A kondak (kratka crkvena pesma posvećena prazniku ili svetitelju. Njime se u nekoliko stihova sažima suština praznika - ko je svetac, šta je učinio i zašto ga Crkva proslavlja. U bogosluženju obično ide uz tropar) ga predstavlja kao čoveka koji je stao u odbranu svog stada i odbacio idolopoklonstvo.

Od Avtonoma do Krstovdana

U oltaru je prolivena krv Svetog Avtonoma, a samo dva dana kasnije vernici slave Časni krst. Jer žitije Avtonoma ima izuzetno jaku scenu: ubijen je upravo u oltaru dok je služio Bogu, a crkvena tradicija njegovo stradanje pamti kao svedočanstvo vernosti do kraja.

Foto: SPC

A odmah posle njegovog praznika dolazi Krstovdan, koji je vezan za pronalazak Časnog krsta u Jerusalimu. Prema predanju, carica Jelena je u 4. veku pronašla tri krsta, a identitet Hristovog krsta prepoznat je po čudu isceljenja.

Šta se danas još obeležava?

Danas se završava praznični period Rođenja Presvete Bogorodice - Male Gospojine, koja je bila 21. septembra.

"Odanije" u bogoslužbenom smislu označava završetak prazničnog ciklusa - praznik se poslednji put svečano pominje pre prelaska na sledeći veliki praznični događaj.

Danas se posti - ali ne na vodi

Pošto je petak, danas je post na ulju.

To praktično znači posna hrana bez mesa, mlečnih proizvoda i jaja, ali je dozvoljeno ulje.

Za one koji poste po strožim ličnim pravilima ili imaju zdravstvene okolnosti, pravilo se može razlikovati, pa se za to sledi savet sveštenika.

Narodni običaji

Za samog Svetog Avtonoma nema toliko snažno razvijenih srpskih narodnih običaja kao za Malu Gospojinu, Krstovdan, Miholjdan ili Svetog Minu.

U narodnom kalendaru, kraj septembra je već vreme kad se leto definitivno ostavlja iza sebe, počinju jesenji radovi, bere se voće, priprema zimnica i postepeno se ulazi u hladniji deo godine.

A sutrašnji i naročito prekosutrašnji dan imaju mnogo jaču narodnu simboliku.

BONUS VIDEO: Vučić s narodom u manastiru Ravanica