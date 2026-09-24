"NAVRŠAVAJU SE 34 GODINE OD NAJTEŽIH ZLOČINA NAD SRBIMA" Linta: Selo Podravanje jedan od simbola stradanja Srba u Srebrenici

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da se danas navršavaju 34 godine od jednog od najtežih zločina nad srpskim stanovništvom na području Srebrenice, kada su u srpskom selu Podravanje ubijena 32 meštana.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

"Muslimanske snage su 24. septembra 1992. godine napale srpsko selo Podravanje, ubile 32 meštana, među kojima je bilo i sedam žena, i zapalile svih 120 kuća. Podravanje je tog dana gotovo nestalo sa lica zemlje, a ukupno je tokom rata stradalo 60 njegovih srpskih mještana. Takva sudbina trebalo je da zadesi sva srpska sela u Podrinju prema planu Sarajeva", rekao je Linta.

U saopštenju Saveza Srba iz regiona navodi se da je tada više od polovine ubijenih 24. septembra bili civili - žene, starci i drugi mještani koji nisu predstavljali nikakvu vojnu pretnju.

"Najveća nepravda je što ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za zločine u Podravanju. Srpske porodice imaju pravo da znaju ko je naredio, organizovao i počinio ubistva njihovih najmilijih i ko je odgovoran za uništavanje imanja. Nema trajnog mira i pomirenja bez jednakog odnosa prema svim žrtvama i bez procesuiranja odgovornih, bez obzira na njihovu nacionalnost", rekao je Linta.

Istakao je da Podravanje kod Srebrenice ne sme biti zaboravljeno.

"Naša je moralna i ljudska obaveza da čuvamo uspomenu na 32 ubijena meštana i svih 60 Srba koji su stradali tokom rata. Njihove porodice zaslužuju pravdu, a buduće generacije zaslužuju istinu o stradanju Srba u Podrinju. Samo istina i pravda mogu biti temelj stvarnog pomirenja i života bez mržnje i novih stradanja", rekao je Linta.



(Tanjug)