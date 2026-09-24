INTENZIVNE AKTIVNOSTI VOJSKE SRBIJE: "Pobednik 2026" ulazi u novu fazu (FOTO)
NA poligonima Vojske Srbije i u rejonima van mirnodopskih lokacija u toku su intenzivne vežbovne aktivnosti snaga Vojske Srbije koje učestvuju u drugom delu združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026"
Tokom višednevnih aktivnosti, realizuju se bojeva gađanja iz ličnog i kolektivnog naoružanja i uvežbavaju taktičke radnje u kretanju, uz upotrebu uređaja za osmatranje koji komandama i jedinicama Vojske Srbije obezbeđuju nove mogućnosti za uvid u situaciju na terenu i efikasnu realizaciju zadataka.
Posebna pažnja se posvećuje uspostavljanju vojnog prisustva na određenom prostoru, nadzoru putnih komunikacija i objekata od značaja za uspeh u operaciji, kao i pravilnoj primeni procedura za postupanje u civilnom okruženju, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Istovremeno se proverava i osposobljenost jedinica za organizaciju života i rada u terenskim uslovima, od uređenja logorske prostorije, uspostavljanja komandnog mesta i telekomunikacionog obezbeđenja do stvaranja uslova za smeštaj i ishranu angažovanog ljudstva.
Vežbovne aktivnosti u širem rejonu Loznice i Malog Zvornika danas je pratio načelnik Uprave za obuku i doktrinu (J-7) Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Siniša Stašević.
On se tom prilikom uverio da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa zacrtanim planom i da su angažovani pripadnici Kopnene vojske motivisani i obučeni za realizaciju dodeljenih zadataka. Združena vežba "Pobednik 2026" traje do 4. oktobra.
Dosadašnje aktivnosti su potvrdile visok nivo obučenosti, spremnosti i profesionalnosti pripadnika Vojske Srbije, kao i sposobnost efikasne upotrebe novih i modernizovanih sredstava i sistema.
(Tanjug)
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