TERETNJACI SATIMA ČEKAJU NA GRANICI: Na Batrovcima kolona, zadržavanja i na Šidu, Horgošu i Kelebiji

NA SRPSKIM graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali je situacija znatno drugačija za teretni saobraćaj.

Foto: Werner Otto/Alamy/Profimedia

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, čeka i do sedam sati. Najduže se čeka na graničnom prelazu Batrovci.

Prema podacima koje objavljuje Auto-moto savez Srbije (AMSS), teretna vozila na izlazu iz Srbije na Šidu čekaju oko četiri sata, dok je na Horgošu zadržavanje oko pet sati, a na Kelebiji oko dva sata.

AMSS podseća vozače da se vremenu provedenom na našim terminalima mora dodati i vreme čekanja na terminalima susednih država, koje može biti duže.

Bez zastoja na naplatnim stanicama

Na ostalim graničnim prelazima, prema dostupnim informacijama, nema dužih zadržavanja, a ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

AMSS navodi i da je prohodnost na glavnim putnim pravcima uglavnom dobra, ali vozače očekuju pojedine izmene režima saobraćaja zbog radova.

Vozače očekuju radovi na više deonica

Na auto-putu, između Pećinaca i Šimanovaca, u smeru ka Beogradu, saobraćaj se zbog radova odvija po izmenjenom režimu. Na deonici Beška–Kovilj takođe su u toku radovi, uz preusmeravanje saobraćaja, dok su radovi najavljeni i u zoni petlje Pećinci.

AMSS posebno navodi i radove u zoni petlje Orlovača, koji se izvode danas, 24. septembra, u periodu od 7 do 16 časova.

Zbog svega navedenog, vozačima se savetuje da pre polaska provere aktuelno stanje na putevima i graničnim prelazima, jer se vremena čekanja tokom dana mogu menjati. AMSS svoje izveštaje redovno ažurira na osnovu informacija Uprave granične policije, Puteva Srbije i drugih nadležnih službi.

(AMSS)

BONUS VIDEO: NEPREGLEDNA KOLONA VOZILA: Velika gužva prema Avali