Društvo

SPREMITE SE ZA NAGLU PROMENU VREMENA Hitno se oglasio RHMZ: U ovim delovima zemlje mogući i pljuskovi (FOTO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 17:29

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА НАГЛУ ПРОМЕНУ ВРЕМЕНА Хитно се огласио РХМЗ: У овим деловима земље могући и пљускови (ФОТО)

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Do kraja dana promenljivo oblačno, u Banatu, Pomoravlju i u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 °S.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra jutro hladno i iznad većeg dela pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost. U toku dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Krajem dana postepeno naoblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveče i u toku noći severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 °S, a najviša od 20 do 25 °S.

U petak (25.09.) hladno. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina.

U subotu (26.09.) promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Zatim do kraja meseca (27-30.09.) pretežno sunčano uz dalji porast temperature. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

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