NE ZABORAVITE KIŠOBRAN! Večeras promenljivo oblačno, mogući pljuskovi
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da se tokom večeri očekuje promenljivo oblačno, mestično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom.
Tokom večeri promenljivo oblačno, mestično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni.
Na području Beograda povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
DO KRAJA SEDMICE JUTRA SVEŽA, DNEVNA TEMPERATURA OD 17 DO 25 °S
Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °S.
U sredu umereno do potpuno oblačno, na, zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje.
U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.
Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.
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