HITNO OGLAŠAVANJE RHMZ! Stiže VREMENSKI HAOS: Oluje i pljuskovi sa grmljavinom SRAVNIĆE TEMPERATURU do kraja nedelje!

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Tokom večeri promenljivo oblačno, mestično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni.

Na području Beograda povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

DO KRAJA SEDMICE JUTRA SVEŽA, DNEVNA TEMPERATURA OD 17 DO 25 °S

Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °S.

U sredu umereno do potpuno oblačno, na, zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje.

U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.

Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ