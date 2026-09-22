Društvo

HITNO OGLAŠAVANJE RHMZ! Stiže VREMENSKI HAOS: Oluje i pljuskovi sa grmljavinom SRAVNIĆE TEMPERATURU do kraja nedelje!

В.Н.

22. 09. 2026. u 18:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

ХИТНО ОГЛАШАВАЊЕ РХМЗ! Стиже ВРЕМЕНСКИ ХАОС: Олује и пљускови са грмљавином СРАВНИЋЕ ТЕМПЕРАТУРУ до краја недеље!

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Tokom večeri promenljivo oblačno, mestično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni.

Na području Beograda povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

DO KRAJA SEDMICE JUTRA SVEŽA, DNEVNA TEMPERATURA OD 17 DO 25 °S

Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °S.

U sredu umereno do potpuno oblačno, na, zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje.

U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.

Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini