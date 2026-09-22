Društvo

SNEG I DALJE VEJE NA KOPAONIKU, FORMIRAO SE SNEŽNI POKRIVAČ Vreme u Srbiji: Mogući i pljuskovi snega sa grmljavinom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 17:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SRBIJI je danas pao prvi sneg. Padao je na najvišim delovima Golije, a zabeleo se i Kopaonik.

СНЕГ И ДАЉЕ ВЕЈЕ НА КОПАОНИКУ, ФОРМИРАО СЕ СНЕЖНИ ПОКРИВАЧ Време у Србији: Могући и пљускови снега са грмљавином

Foto: Printskrin/Youtube/infokop

Nakon vedrog jutra i 1°C, sredinom dana na Kopaoniku je bilo 5 stepeni, a posle 14 časova počeo je da veje jak sneg i temperatura je opala na 1°C.

Na snimcima se može videti da je vejalo kao usred zime, a centar Kopaonika i najviši delovi planine su se zabeleli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by InfoKOP (@infokop)

Duva i vrlo jak severni vetar.

Sneg se povremeno očekuje i do kraja dana i tokom večeri, a zbog konvektivne oblačnosti biće uslova i za pljuskove snega sa grmljavinom, dok se niže očekuju pljuskovi kiše sa grmljavinom.

Trenutno se Kopaoniku sa severa približavaju grmljavinski procesi.

Pored viših delova Golije i Kopaonika, sneg će padati i na najvišim planinama Kosovo i Metohije, uglavnom iznad 1700 metara nadmorske visine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by InfoKOP (@infokop)

Temperatura će se spustiti na 0°C.

Sneg se povremeno očekuje do sutra ujutro, tokom dana stabilizacija vremena.

Ujutro se očekuje i mraz.

U četvrtak sunčano i toplije.

U petak novo prolazno naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima.

Od vikenda stabilizacija vremena i otopljenje.

(Telegraf.rs)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova