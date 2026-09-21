Društvo

MILION DINARA ZA DEBITANTA! Publika u kvizu Superpotera na nogama

T.J.

21. 09. 2026. u 13:25

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NEIZVESNOSTIMA i iznenađenjima u kvizu Superpotera nikad kraja. Možda su očekivanja publike veća od takmičara koji već imaju kvizaškog iskustva, ali ovog puta Nikola Zdravković iz Velike Plane dokazao je da su upravo debitanti ti kojih bi se trebalo posebno "plašiti".

МИЛИОН ДИНАРА ЗА ДЕБИТАНТА! Публика у квизу Суперпотера на ногама

Foto: Printskrin Jutjub/RTS

Iako poslednji u najnovijoj epizodi Superpotere, ovaj mladić pokazao je Tragačima da nema opuštanja kada su u pitanju takmičari koji se prvi put pojavljuju u kvizu. Naročito je interesantno to što se Nikola čak i nije prijavio za ovaj kviz, već je to učinila njegova devojka Đurđa jer, kako je rekao, ona misli da je pametan.

Međutim, devojka mu je "dvostruko" pomogla da dođe do pobede i 1.000.000 dinara, rekavši mu da je dan pred njegovo učešće u kvizu srela Dušana Macuru, što je takmičara navelo da to protumači kao znak i izabere upravo ponudu koja je stigla od Dušana. Besprekornim nastupom, Nikola je nadigrao četvoricu Tragača, a osvojenu sumu rešio da potroši tako što će častiti devojku putovanjem.

Foto: Printskrin Jutjub/RTS

Sreću je u subotu okušao i Slavko Ćurčić iz Novog Sada, koji je svojim autfitom oduševio prisutne izazvavši poređenja sa Žarkom Stevanovićem. Ipak, nije mu pošlo za rukom da pobedi svih petoro Tragača i osvoji novac.

Tu je bio i Đorđe Nikolić, rodom iz Požege čija pesma upućena Milici nije bila dovoljna za trijumf nad četvoro Tragača, ali je nakon poraza raspoloženo, na pitanje voditelja "šta sada" ipak odgovorio sa: "Ništa, idemo kući pevajući".

Foto: Printskrin Jutjub/RTS

Jedina dama među ovonedeljnom ekipom takmičara, Jelena Anđelković iz Beograda, pokušala je takođe da se izbori sa četvoro Tragača za iznos od 800.000, ali joj je niz grešaka oduzeo previše vremena što je Tragačima osiguralo pobedu.

(Telegraf)

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