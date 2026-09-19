NOĆI DONOSE PRVE MRAZEVE! Meteorolog otkriva šta nas čeka od ponedeljka, stiže jesenje zahlađenje

VIKEND će u Srbiji proteći uz relativno toplo i promenljivo vreme, ali već od ponedeljka stiže osetno zahlađenje, uz jak severozapadni vetar i temperature koje će se spustiti i do 17 stepeni.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će naredni dani doneti pravo jesenje vreme, dok za sada nema najave za konkretnije padavine do kraja septembra, pa se suša nastavlja.

Čubrilo navodi da će tokom vikenda biti promenljivo oblačno i relativno toplo, posebno na istoku regiona. Ponegde su mogući lokalni pljuskovi, pre svega nad planinama Bosne i Hercegovine, Crne Gore i jugozapadne Srbije. Vetar će biti slab, a dnevne temperature kretaće se od 22 stepena na zapadu do čak 32 stepena na istoku regiona.

Od ponedeljka stiže osetno zahlađenje

Prema njegovoj prognozi, u ponedeljak će doći do premeštanja hladnog fronta, nakon čega sledi prodor hladnijeg, ali uglavnom suvog vazduha. Uz prolazno naoblačenje samo ponegde se očekuje slaba kiša, dok će jak severozapadni vetar dodatno pojačati osećaj hladnoće.

Maksimalne temperature u ponedeljak biće od 17 do 24 stepena Celzijusa.

„Od utorka do sledećeg vikenda sledi relativno sveže, ali uglavnom suvo vreme. Povremene kiše i pljuskova u utorak i sredu moglo bi biti u planinskom delu BiH, Crne Gore i Srbije, dok je u četvrtak moguće premeštanje padavinske zone sa severozapada“, navodi Čubrilo.

Noći će biti veoma sveže, sa minimalnim temperaturama od 1 do 10 stepeni, dok će se na višim planinama temperatura spuštati i do oko minus 2 stepena Celzijusa. Dnevni maksimumi uglavnom će se kretati od 13 do 21 stepen.

Duvaće povremeno jak severozapadni vetar, dok se duž Jadrana očekuje jaka i olujna bura.

Posle 26. septembra moguća stabilizacija vremena

Prema Čubrilovoj analizi, posle 26. septembra operativni ECMVF model simulira stabilizaciju vremena i jačanje anticiklona, što bi moglo da donese duži period stabilnog i umereno toplog jesenjeg vremena.

„Klaster istog tog modela ostavlja mogućnost da nam u tom periodu sa severoistoka pristigne nova količina malo hladnijeg vazduha“, dodaje meteorolog.

Prema svemu sudeći, od ponedeljka stiže pravo jesenje vreme, ali konkretnije padavine za sada nisu na vidiku. Čubrilo navodi da se značajnija kiša ne nazire ni do kraja septembra, a za sada nema jasnog signala ni za početak oktobra, zbog čega se suša nastavlja.

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