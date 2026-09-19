UZ VUČIĆEVU PODRŠKU DO VELIKE POBEDE: Mala Jana ima svu potrebnu pomoć za lečenje, roditelji se zahvaljuju predsedniku, državi i narodu

ČETVOROMESEČNA Jana Aćimović, koja ima retku bolest osteropetrozu, ide na lečenje u Ulm u Nemačkoj, gde će joj biti urađena transplantacija matičnih ćelija, objavili su Janini roditelji.

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Za devojčicu iz Užica, koja je rođena sa retkom mutacijom gena, država Srbija uplatila je juče prvu ratu od 546.000 evra. Brojni građani, privrednici, javne ličnosti, pa i sami mališani, koji su samoinicijativno pokrenuli humanitarne akcije za pomoć Jani, za kratko vreme skupili su neverovatnih 675.000 evra. Jana sada ima više nego potrebnih bezmalo 1.075.000 evra, koliko je Univerzitetska klinka u Ulmu procenila da će koštati njeno lečenje.

- Uspeli smo! Naša Jana ide u Ulm po šansu za život i izlečenje! Hvala svima od srca! Svima vama divnim, humanim ljudima koji ste nam se našli u najtežem trenutku - objavili su roditelji Marija i Strahinja Aćimović na Instagram stranici posvećenoj borbi za život malene Jane.

Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, a koji je pri Ministarstvu zdravlja, kako su naveli, odobrio je 546.409,60 evra koji su uplaćeni Univerzitetskoj klinici u Ulmu, kako bi Jana odmah otišla i započela lečenje. Jer devojčica, zbog prirode bolesti - ne može da čeka!

- Nakon više molbi klinici, uspeli smo da dobijemo novi predračun, koji troškove lečenja od ukupno 1.074.782,51 evro, deli u dve faze plaćanja, kako bi Jana što pre započela lečenje. Klinika je zatim poslala novi predračun u kome traži da odmah uplatimo 546.409,60 evra, a ostatak tokom lečenja. Država Srbija je reagovala i obezbedila sredstva iz Budžetskog fonda Ministarstva zdravlja. Lično se angažovao i predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, na čemu smo mu veoma zahvalni - naveli su Aćimovići i istakli:

- Posebno smo ponosni na naše Užičane, Čajetince, Zlatiborce, Ariljce... i sve divne ljude (molimo vas da se niko ne ljuti što ne možemo poimenice da vas navedemo, jer bi to bile hiljade i hiljade imena, a mnoga su nam čak neznana) koji su samoinicijativno odmah ustali i organizovali niz događaja za spas naše Jane.

Zahvaljujemo i Janinim najmlađim drugarima, koji su pokazali da za pomoć nikad nisi premali. Sami su pokrenuli svoje male akcije i prodavali svoje igračke i ono što im je najdraže.Do sada je na namenskim računima za lečenje Jane skupljeno ukupno 675.385 evra, koje ćemo uplatiti klinici kad dobijemo drugi deo predračuna! Krećemo u Ulm čim preostala dokumentacija bude spremna.

O svemu će, kao su naveli, redovno obaveštavati javnost, a sav novac koji preostane od Janinog lečenja uplatiće za lečenje druge dece.

- Hvala svima od srca na humanosti! Jana ima šansu da se bori za život! Naše molitve upućene su za Janinu pobedu, ali i za sve vas, divne ljude koji ste nam pomogli u najtežem trenutku!

Vaša podrška, nesebičnost, korektnost i humanost daju nam snagu da pobedimo u ovoj bici! Hvala i našim prijateljima i rodbini koji su bili inicijatori prve akcije od koje je sve krenulo. Vole vas vaši Aćimovići - Jana, Marija i Strahinja!

(Kurir)