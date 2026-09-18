Društvo

„KULTURNO NASLEĐE U KADROVIMA TVRĐAVE“ Tradicija Srbije kao savremeni turistički doživljaj (FOTO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 21:21

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„KULTURNO nasleđe u kadrovima tvrđave“, događaj koji je spojio tradiciju, kulturu, turizam i savremene načine predstavljanja kulturnog nasleđa Srbije, održan je danas u galeriji Etno mreže u Kuli Zindan kapije na Beogradskoj tvrđavi.

„КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ У КАДРОВИМА ТВРЂАВЕ“ Традиција Србије као савремени туристички доживљај (ФОТО)

Foto: Ivan Marinković/ Etno mreža

Kroz izložbenu postavku, demonstracije tradicionalnih tehnika, kreativne radionice i fotografisanje u autentičnim elementima srpske narodne nošnje, posetiocima je omogućeno da dožive kulturno nasleđe i da ga ponesu sa sobom kao ličnu uspomenu sa jednog od najprepoznatljivijih mesta u prestonici.

Predsednica Etno mreže i izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović istakla je da galerija Etno mreže nudi autentičan doživljaj kulture, jer najbolja uspomena sa putovanja nije samo fotografija mesta, već priča koja se tu doživi. “Ako naši gosti ponesu fotografiju u srpskoj nošnji u London, Pariz, Šangaj ili Njujork, sa njom putuje i deo naše kulture. To je možda najlepši način da čuvamo nasleđe, tako što ćemo na savremen način da ga podelimo sa svetom. Kada kulturno nasleđe pretvorimo u autentičan turistički doživljaj, istovremeno čuvamo tradiciju, obogaćujemo turističku ponudu, promovišemo Srbiju i podržavamo žene i lokalne zajednice koje tu tradiciju čuvaju“, naglasila je Jovanović.

Foto: Ivan Marinković/ Etno mreža

 

Kalemegdan, kao jedna od najposećenijih turističkih lokacija u Srbiji, pruža poseban prostor za susret istorije, kulturnog nasleđa i savremenog turizma.

Višnja Rakić, pomoćnica ministra turizma i omladine, istakla je da se materijalno kulturno nasleđe može obnoviti i zaštititi, dok nematerijalno nasleđe zahteva kontinuitet, znanje i spremnost da se ono prenosi sa generacije na generaciju. „Posebno me raduje što među mladima postoji veliko interesovanje za ovakve sadržaje, jer upravo u tome vidimo najveću vrednost i najveći uspeh, u tome da imamo mlade koji žele da upoznaju i nastave da neguju našu tradiciju. Uverena sam da im ostavljamo bogato nasleđe, ali i odgovornost da ga čuvaju, razvijaju i prenose dalje. Zato je Ministarstvo turizma i omladine sa zadovoljstvom podržalo ovaj događaj“, rekla je Rakić.

Foto: Foto: Ivan Marinković/ Etno mreža

POGLEDAJ GALERIJU

Događaj je realizovan u saradnji Etno mreže, Beogradske tvrđave i Ministarstva turizma i omladine, sa idejom da se tradicionalno nasleđe predstavi na savremen, interaktivan i vizuelno atraktivan način, kako domaćim tako i stranim posetiocima.

Događaj „Kulturno nasleđe u kadrovima tvrđave“ šalje jednostavnu poruku – narodna nošnja nije samo odeća, već deo identiteta i kulturnog pamćenja jednog naroda. Kada tradiciju približimo ljudima, omogućimo im da je dožive i podele sa drugima, ona prestaje da bude samo uspomena na prošlost i postaje živ deo sadašnjosti.

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